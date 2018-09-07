Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики
Выборы состоятся 11 ноября. Напомним, прежний лидер ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке в конце августа. Отметим, что сегодня же депутаты самопровозглашенной Луганской народной республики также назначили на 11 ноября выборы главы региона и в парламент.
Комментарии22
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ss2020 07 сентября 2018 | 13:07
деня пу нынче во главе... лифт или ресторан...!???))
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:09
ss2020: теперь известно кто в зале на отпевании захарченки венок поймал
danko1 07 сентября 2018 | 13:22
tvitov66: Как известно и то, что воры и бандиты возглавляют ДНР.
Этот Пушилин, по его собственному заявлению, прежде известен был тем, что пирамиду по аналогии МММ организовал в Украине.
Больше о том, что он еще сделал за свою жизнь, он в интервью на Дожде ни слова сказать не смог.
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 13:24
danko1: Парламент ДНР это насмешка или злая шутка?
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:27
opiatnovyi63: где шутка - собрались пара бывших ментов, вот и парламент
ura_123 07 сентября 2018 | 13:13
ss2020: ”Шмель” тоже нельзя сбрасывать со счетов)))
Дай бог одно из трёх да сработает...
igorrrpadlowitchs 07 сентября 2018 | 13:08
Одно дерьмо по кругу гоняется в днровском коллайдере!
rikkki 07 сентября 2018 | 13:10
Ммм работает!)
kompricikos 07 сентября 2018 | 13:10
Пушилин: За что ребята ? Что я вам такого сделал ?
ura_123 07 сентября 2018 | 13:10
Вжик-вжик-вжик,кто на новенького? (с) Унесли готовенького...
gvs 07 сентября 2018 | 13:10
Мишень на лбу ему сразу нарисовали, или торжественно во время инаугурации? )))
valevy 07 сентября 2018 | 13:11
Интересно, сколько проживёт? Вопрос дней, месяцев, или даже пары лет?
ss2020 07 сентября 2018 | 13:12
на 11 ноября выборы главы региона и в парламент... дожить бы...!)))
putin_itogy 07 сентября 2018 | 13:13
нашкодили - и в кусты..
как это - по нашенски..
Когда-то, через много лет, когда уже не будет в живых путина,
с Донбасса убегут и без следа растворятся на просторах России, остатки тех "народных героев", а по сути - преступников террористов международного уровня.
На счету которых десятки тысяч загубленных жизней, пострадавших в результате их деятельности, и убитых, граждан Украины проживавших как на территориях сепаратизма, развязанного кремлёвским Упырём, чтобы сохранить свою власть в России, оказывается надо развязывать войны на границах(крымнаш, Донбасс) и за 2500км от границ.(сириянаш)..
yralez 07 сентября 2018 | 13:15
Мафия бессмертна !
Мразь в русском мире не переводится.
Как мифическая гидра !
chubazzl 07 сентября 2018 | 13:16
Бывший МММ-щик опять в строю.
plank1957 07 сентября 2018 | 13:16
Я бы на его месте бежал бы без оглядки памятуя судьбу Захарчеко.
danko1 07 сентября 2018 | 13:24
plank1957: Вы бы на месте этого бандита не были.
Чтобы на этом месте быть, надо совсем совести не иметь.
plank1957 07 сентября 2018 | 13:29
danko1:
Я не о себе, а о нем.
agamasat 07 сентября 2018 | 13:21
А чтоб им каждый день голосовать по подобным случаям!
ivar1964 07 сентября 2018 | 13:23
Вручили "черную метку". "Пятнадцать человек на сундук мертвеца и бутылка рому ....!"
gennady_77 07 сентября 2018 | 13:25
а почему сбросили со счетов гиганта мысли, отца демократии олежку царева?!!! или варяга какого, захарку прилепина, например? тут вообще даже кличка та же была бы, т.е. преемственность, по-умному!