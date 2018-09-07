Предвыборная кампания мэра Собянина прошла без нарушений, уверяет глава его избирательного штаба

Ранее исследовательская компания Медиалогия подсчитала, что СМИ упоминали градоначальника в ходе кампании гораздо больше остальных кандидатов.

Никаких жалоб на использование административного ресурса не было, сказал сегодня глава избирательного штаба столичного мэра. Константин Ремчуков отметил: они действовали в соответствии с обязательствами которые на себя взяли. По его словам была задача провести кампанию цитата по Интерфаксу «максимально честно и открыто». Ремчуков похвалил волонтёров, сообщив, их было почти 13 тысяч человек. И они обошли миллион квартир, утверждает глава штаба мэра Москвы. Он также рассказал о работе сотен муниципальных депутатов с избирателями. Ранее Медиалогия опубликовала другие данные. По её оценкам, которые приводит РБК, имя Собянина в ходе кампании СМИ упоминали вдвое чаще остальных кандидатов. Так имя мэра звучало больше 45 тысяч раз, остальные кандидаты упоминались в общей сложности около 20ти тысяч. При этом кандидат от эсеров Илья Свиридов встречался с жителями столицы намного активнее чем Собянин.



Выборы столичного мэра пройдут послезавтра, в единый день голосования.