Захарова: Россия хочет быстро и точно установить личности подозреваемых по делу Скрипалей

«Это вопрос проверки», — заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва вновь обращается к Великобритании с просьбой помочь в установлении личностей этих людей. Ранее британская сторона объявила о готовности предъявить обвинения двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову, подчеркивая при этом, что имена могут оказаться вымышленными. В Лондоне уверены, что это сотрудники ГРУ, которые действовали по распоряжению высшего руководства России.

Новые данные Лондона по делу Скрипалей обсуждались на заседании Совбеза ООН. Позицию Великобритании поддержала постоянный представитель США в организации Никки Хейли.

Позицию Лондона поддержали также и другие страны, в том числе США и Канада.