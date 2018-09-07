Захарова: Россия хочет быстро и точно установить личности подозреваемых по делу Скрипалей
«Это вопрос проверки», — заявила сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, Москва вновь обращается к Великобритании с просьбой помочь в установлении личностей этих людей. Ранее британская сторона объявила о готовности предъявить обвинения двум гражданам России Александру Петрову и Руслану Боширову, подчеркивая при этом, что имена могут оказаться вымышленными. В Лондоне уверены, что это сотрудники ГРУ, которые действовали по распоряжению высшего руководства России.
Новые данные Лондона по делу Скрипалей обсуждались на заседании Совбеза ООН. Позицию Великобритании поддержала постоянный представитель США в организации Никки Хейли.
Позицию Лондона поддержали также и другие страны, в том числе США и Канада.
Комментарии47
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lager23 07 сентября 2018 | 13:26
Ведь можем когда не хотим!
putin_itogy 07 сентября 2018 | 13:28
Ха-ха-ха..
Вечно немытая хабалка, суетливо отбрехалась:
Сейчас в спешном порядке, лубянка готовит(сочиняет) более лучшую легенду,
о том, откуда появились эти субчики, с рожами деревенских трактористов,
как жили, учились, размножались, и т.д.
И однажды, ездили "налаживать бизнес" в близлежащую Англию.
Ждите, у Малахова..
calorad 07 сентября 2018 | 13:31
Очевидно же, что это Зорян и Шкиряк. ФСБ может смело их задерживать и сверлить очередную дырочку.
stratofighter 07 сентября 2018 | 13:32
Какие проблемы, Машка? Подними трубку, позвони Путину, он всё расскажет!