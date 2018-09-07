Жена бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену...

Как пишет газета «Сан», супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз. Марина Уилер – успешная правозащитница и адвокат. Таблоид цитирует одну из дочерей Джонсонов, которая говорит, что на сей раз их мама отцу шанса не даст.