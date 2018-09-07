Жена бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену
Как пишет газета «Сан», супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз. Марина Уилер – успешная правозащитница и адвокат. Таблоид цитирует одну из дочерей Джонсонов, которая говорит, что на сей раз их мама отцу шанса не даст.
Комментарии13
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glotov 07 сентября 2018 | 12:39
"расстаются уже в третий раз"
, дай бог, не в последний.
kottigr1 07 сентября 2018 | 12:43
glotov: Хорошо что Путин не стал повторять ошибки Бориса, выгнал жену первым и стал ещё теснее дружить с Берлускони.. Всех переиграл !
patrikk_1 07 сентября 2018 | 12:50
Жена бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену...
Это проделки Фикса?! Нет, это Путин! Это Путин! Это проделки Путина!
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 12:40
Англо-саксо-клоуны. ;-))
kara 07 сентября 2018 | 12:42
если он не стесняется обманывать жену, то что его удержит от обмана других?
curious69_ 07 сентября 2018 | 12:49
kara: //если он не стесняется обманывать жену, //
Да нет.. он "обманывает" и при этом жутко стесняется. А если серьёзно , то всем моралистам нужно было бы не забывать евангельскую притчу о первенстве бросания камней....
kara 07 сентября 2018 | 13:02
curious69_: Путин развелся
neyexo 07 сентября 2018 | 13:00
Вопрос, с кем, и есть ли видео?
О чем они говорят в постели?
ankir 07 сентября 2018 | 13:00
не верю. Это один из наичестнейших и высокоморальных персон на всем белом свете, Клевета.
hiryrg 07 сентября 2018 | 13:02
Бедный Джонсон...Попал под раздачу.
boseal 07 сентября 2018 | 13:11
Скорее всего жене он изменил по всем принципам европейской толерантности - с одноногим чернокожим геем, который сбежал из Сирии))).
ankir 07 сентября 2018 | 13:13
Так вот кому духи-то предназначались.
fadey_erei 07 сентября 2018 | 13:15
/за 25 лет брака расстаются уже в третий раз/
Милые бранятся - только тешатся....?
Адвокатша простит БОриса и в 3-й раз, недаром правозащитница....))