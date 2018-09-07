Новое название Македонии – Республика Северная Македония будет использоваться теперь повсеместно
Об этом заявил глава МИДа Греции. По его словам, Афинам удалось добиться этого. Новое название соседнего государства будет использоваться как в двусторонних связях, так и в международных отношениях.
Македония не сможет стать участником НАТО, пока она не изменит название. Об этом предупредил Генсек альянса Йенс Столтенберг.
Референдум о вступлении Македонии в НАТО и ЕС назначен на 31 сентября. Отметим, что спор между Грецией и соседней страной по поводу названия последней ведётся уже 25 лет.
Комментарии2
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neyexo 07 сентября 2018 | 12:57
Где северная - там должна быть и южная, со всеми вытекающими
tv_victim 07 сентября 2018 | 12:57
В НАТО захочешь - не так раскорячишься!