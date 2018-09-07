Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики

Выборы состоятся 11 ноября. Напомню, прежний лидер ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке в конце августа. Отметим, что сегодня же депутаты самопровозглашенной Луганской народной республики также назначили на 11 ноября выборы главы региона и в парламент.