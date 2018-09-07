Парламент самопровозглашенной ДНР проголосовал за назначение Дениса Пушилина исполняющим обязанности главы республики
Выборы состоятся 11 ноября. Напомню, прежний лидер ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке в конце августа. Отметим, что сегодня же депутаты самопровозглашенной Луганской народной республики также назначили на 11 ноября выборы главы региона и в парламент.
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ihor_syvoryj 07 сентября 2018 | 12:34
"Дениска! Третьим будешь?"
(Кабзон, Захер)
kottigr1 07 сентября 2018 | 12:41
ihor_syvoryj: Расстрельная должность.. Практически как приговор к высшей мере..
opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 12:46
kottigr1: Сходка или парламент?
ura_123 07 сентября 2018 | 12:51
opiatnovyi63: Да какая там сходка...Так,гопарики перетёрли)))
А вообще, разве этот петушилин не россиянин?
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:05
ura_123: Пади на отпевании Захарченки венок в зал кидали и Пушилин его поймал
ringo7_7_ 07 сентября 2018 | 12:56
Закипели говна в эховском свинарнике...
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:02
opiatnovyi63: он пади и с сам знает что если не даст дёру, то не надолго задержится на этом свете ... будем посмотреть
igorrrpadlowitchs 07 сентября 2018 | 12:52
ihor_syvoryj: Что опять?! Кргуговорот дерьма . Какой- то днровский коллайдер , гдедерьмо по кругу гоняют!
agamasat 07 сентября 2018 | 12:37
Пусть уже собирает на гроб - в лугандонской банде много желающих.
huyt 07 сентября 2018 | 12:48
agamasat: Я удивился, узнав что у сепаратистов есть ещё какой-то "парламент".
sadda 07 сентября 2018 | 12:38
Кстати, а где сейчас находится бывший глава ЛНР Плотницкий? Год назад Путин его убрал, поставил на его место другого, а про Плотницкого ни слуху, ни духу, как в воду канул.
irinakingsize1 07 сентября 2018 | 12:38
Курку на похоронах поймал?
seryj_wolk 07 сентября 2018 | 12:43
Настала очередь Пушилина пораскинуть мозгами. Пусть почаще слушает соответствующий марш Шопена.
ivar1964 07 сентября 2018 | 12:52
Сразу крестик на лбу пусть нарисует.
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 13:00
"И.о. Не стрелять!" на спину и на грудь повесить. Может, доживет до должности.
piter_ug 07 сентября 2018 | 13:02
Сами назначают следующего кандидата на тот свет.
velbkeirf1 07 сентября 2018 | 13:03
Ну и славненько а после выборов письмо в Думу РФ об ассоциации с Россией и гори в аду бандеровская Украина
znajka 07 сентября 2018 | 13:10
velbkeirf1: не боишься, что свет отключат после этого?
psixolog 07 сентября 2018 | 13:23
мразями славно эхо комменты ..