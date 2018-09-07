Курс рубля в настоящее время недооценён, считает министр финансов Антон Силуанов
По его словам, это связано с ожиданием санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей, утверждает, в свою очередь, глав ЦБ Эльвира Набиуллина. Она выступала в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Глава ЦБ напомнила, что сейчас инфляция возвращается к 4 процентам.
Комментарии26
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dedmoroz 07 сентября 2018 | 12:37
Министр финансов поет романсы
tvitov66 07 сентября 2018 | 12:59
dedmoroz: вот если бы он еще сам жил в рублях, да на одну зарплату ...
marineru 07 сентября 2018 | 12:38
Врёт как дышит
kottigr1 07 сентября 2018 | 12:38
Рубль не стоит даже той немецкой бумаги на которой он нарисован швейцарскими красками..
huyt 07 сентября 2018 | 12:51
kottigr1: Да. за "деревянный" сегодня дают немного. И чего Силуанов удивляется, ведь он сам лично к этому процессу приложил руку будучи министром финансов.
seryj_wolk 07 сентября 2018 | 12:55
huyt: Если рынок оценивает рублишку ниже ожиданий Силуанова, то это значит силуанов, как профессионал, никуда не годен. Антошка, Антошка, иди копать картошку! (с).
ed10075 07 сентября 2018 | 12:42
Рубль недооценен? Это очень остро чувствуют пенсионеры в магазине.
captaingeorge 07 сентября 2018 | 12:43
Вот только жалко, что рубль об этом не знает...
tv_victim 07 сентября 2018 | 12:44
Фантазии Фарятьева....
rihard 07 сентября 2018 | 12:45
Зато политику России все оценили.
agriment 07 сентября 2018 | 12:46
"Курс рубля в настоящее время недооценён, считает министр финансов Антон Силуанов"
- Силуанов, первый вице-премьер, ау, ваши же подчинённые и "недооценивают" курс рубля совместно с "орлами" Набиуллиной.
pergamsky Георгий Пичугин 07 сентября 2018 | 12:46
Связывать падение рубля нужно не с Америкой, а с бездарной работой Медведева (в том числе Силуанова) и Набиуллиной. см. мой пост от 21 августа 2018г.
"Молодец А. Белоусов, в отличие от Д. Медведева, «болеет» за страну…"
tvitov66 07 сентября 2018 | 13:12
pergamsky: вы реально думаете что они нацЛидеру не подчиняются?
agamasat 07 сентября 2018 | 12:47
После этих слов рубль временно отыграл 20 копеек!) Вот и вся цена этому бла-бла.
rash 07 сентября 2018 | 12:47
Недооценён? По-моему, это твердят все министры финансов с начала падения рубля.
byaka50 07 сентября 2018 | 12:51
Министр финансов не знает даже простейших принципов работы рыночной экономики?
Приехали.
zurrog_ 07 сентября 2018 | 12:53
Курс любой валюты включает в себя все благоприятности и риски с ней связанные. В том числе: нестабильность на рынках, войны, и их ожидание, санкции и их ожидание, политическую систему, ВВП страны, рост или падение экономики, перспективы страны и т.д. Поэтому, курс рубля ВСЕГДА ровно такой, какой есть на биржах. И не знать этого министру финансов - стыдно и не простительно.
vlabumur 07 сентября 2018 | 12:54
Короче ....ОПА.
agamasat 07 сентября 2018 | 12:54
Но вот что меня сейчас беспокоит... Кремлю надо срочно отвлечь внимание от событий в Солсбери. Боюсь, что на россии в ближайшее время может быть свершен тяжелый теракт, подготовленный сотрудниками ФСБ.(
ghazaryan_s 07 сентября 2018 | 13:00
//Курс рубля в настоящее время недооценён, считает министр финансов Антон Силуанов//+Так, дооценивайте, в чём проблема? Идиот.
kruzalova 07 сентября 2018 | 13:02
а что считает сам рубль?
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 13:03
Ванга, даже когда пьяная в стельку была, и то ясней выражалась, чем Эльвира Силуанова.
delovoy_podolsk 07 сентября 2018 | 13:07
Это НЕ "связано с ожиданием санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран". А СВЯЗАНО ТОЛЬКО С ОДНИМ - ОТСУТСТВИЕМ нормальной экономической деятельностью малых и средних форм отечественного частного предпринимательства реального сектора экономики на территории России.
piter_ug 07 сентября 2018 | 13:11
//Курс рубля в настоящее время недооценён//
Возможности питерской подворотни и ее подручных сильно переоценены.
eduard1958 07 сентября 2018 | 13:16
Не приведи господь,если рубль оценят по достоинству. Силуанов!Скажите спасибо,что его оценивают хотя бы как нефтекупон.
nemez1 07 сентября 2018 | 13:19
по сегодняшнему состоянию дел, силхуянов сильно переоценивает свои умственные способности и возможности, а действительность указывает на их полное отсутствие.