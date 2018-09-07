"Курс рубля в настоящее время недооценён, считает министр финансов Антон Силуанов"

По его словам, это связано с ожиданием санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. Денежно-кредитная политика имеет предел своих возможностей, утверждает, в свою очередь, глав ЦБ Эльвира Набиуллина. Она выступала в штаб-квартире МВФ в Вашингтоне. Глава ЦБ напомнила, что сейчас инфляция возвращается к 4 процентам.