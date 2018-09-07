Из подтопленной шахты в Кемеровской области вывели всех горняков
Это более двухсот пятидесяти человек. По предварительным данным, причиной подтопления стал вышедший из строя насос на глубине 320 метров. На предприятии создана комиссия по расследованию инцидента.
Комментарии3
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huyt 07 сентября 2018 | 12:45
Когда же закроют аварийные шахты в стране? Неужели мало нам прошлых трагедий и катастроф на шахтах ?
calorad 07 сентября 2018 | 13:01
Тулеевав в крымскую волость губером-он из зараженного Крыма всех вывезет!
poluputing 07 сентября 2018 | 13:27
calorad: во-во, зашандарашили снарядиком по отстойнику, вот вам и "камни" с неба. А Порошенко в Херсон приглашает, гоблин хамит, ракло