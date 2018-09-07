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12:04, 07 сентября 2018

Международный союз биатлонистов отказался восстановить в правах Союз биатлонистов России

Международный союз биатлонистов отказался восстановить в правах Союз биатлонистов России, который остался в статусе временного члена.

По сути, конгресс IBU, который проходит в эти дни в хорватском Порече, оставил все как есть. В декабре 2017 года СБР был лишен части прав из-за многочисленных нарушений анти-допинговых правил по итогам решений комиссий МОК Освальда и Шмидта. Россия не имеет права выставлять кандидатов на руководящие посты в IBU, а также голосовать на конгрессах. Вместе с тем, спортсмены как выходили на старт этапов Кубка Мира и мировых чемпионатов, так и будут это делать. Новое руководство СБР надеялось, что в IBU примут во внимание тот факт, что команда управленцев и тренеров обновилась на 80 процентов и за истекший период не было новых допинговых случаев, но, как нельзя кстати, возник старый – IBU открыл дела по случаям четырехлетней давности, в которых фигурируют в частности олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Это могло повлиять на мнение делегатов конгресса.

Сегодня на Конгрессе IBU пройдут выборы нового президента организации, поскольку прежний Андерс Бессеберг находится под следствием. Его обвиняют в сокрытии результатов исследования допинг-проб и коррупции.

Комментарии

2

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evgeny_biolog 07 сентября 2018 | 12:12

"Россия не имеет права выставлять кандидатов на руководящие посты в IBU,"

А хотелось бы?

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 12:50

Где грязь, подлог , допинг, убийства, отравляющие вещества, ложь , агрессия , оккупация, гибридные войны , химатаки там Россия!

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