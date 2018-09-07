В Москве на площади Европы активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова

По свидетельству корреспондента «Новой газеты», акция была непродолжительной. Рядом находились сотрудники полиции, но обошлось без задержаний.

Олег Сенцов голодает уже 117-й день. Он требует освобождения всех украинских политзаключённых в России.

Накануне были сообщения, что сегодня Сенцов может встретиться со своим адвокатом в колонии. После последней встречи Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье его подзащитного сильно ухудшилось.

Напомним, Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии. Его признали виновным в подготовке теракта.