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12:03, 07 сентября 2018

В Москве на площади Европы активисты растянули баннер в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова

По свидетельству корреспондента «Новой газеты», акция была непродолжительной. Рядом находились сотрудники полиции, но обошлось без задержаний.

Олег Сенцов голодает уже 117-й день. Он требует освобождения всех украинских политзаключённых в России.

Накануне были сообщения, что сегодня Сенцов может встретиться со своим адвокатом в колонии. После последней встречи Дмитрий Динзе рассказывал, что здоровье его подзащитного сильно ухудшилось.

Напомним, Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии. Его признали виновным в подготовке теракта.

Комментарии

14

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motooppic 07 сентября 2018 | 12:09

Гопники требуют освободить этого урода-террориста Сенцова? Что, бандитские ряды опустели, пополнять новыми силами надо, вот Сенцов им нужен! Только этот урод Сенцов ничего делать не умеет, за что бы он не брался, в итоге дерьмо получается, что фильмы снимать, что взрывать людей....

kottigr1 07 сентября 2018 | 12:17

motooppic: Путин.. Отпусти заложников и прекрати травить людей !

danko_dirka 07 сентября 2018 | 12:19

motooppic: а бабка данко1 не голодает.

blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 12:17

Непонятно одно - этого террориста с погонялом "режиссёр" за "голодовку по-бандеровски" следует занести в Книгу рекордов Гиннесса или в книгу редких исчезающих жывотных?

elenaj1959 07 сентября 2018 | 12:40

blinorozhiy_chmo: Зато вам подобные "жывотные" плодятся в геометрической прогрессии ::(

igorkot____1 07 сентября 2018 | 12:23

motooppic: Ты шлюха ольгинская на хлеб с маслом сегодня заработал.

igorkot____1 07 сентября 2018 | 12:23

motooppic: Ты шлюха ольгинская на хлеб с маслом сегодня заработал.

(комментарий скрыт)

kara 07 сентября 2018 | 12:13

ну как растянули....
стали на лесенке, а плакат вниз свисал.
а до этого хотели в другом месте, но там полиция была и они испугали,вот такие активисты.
им повезло, что Сенцов кроме демшизы особо никого не интересует и даже полиция не знает его в лицо.
а так у нас свободная страна: захотели плакат растянуть и растянули, еще искренне удивляются, что их никто не задержал-ребята, это вам не Украина, там бы вам и морду набили, ребра сломали, еще и на камеру заставили кричать "слава украине"! пользуйтесь.

hodak47 07 сентября 2018 | 12:19

kara: Беги за денежкой,чмошник пригожинский...

kara 07 сентября 2018 | 12:22

hodak47: хоть слово не правды я написал?

justlooking 07 сентября 2018 | 12:34

kara: "неправда" пишется слитно.

abuvgrobu 07 сентября 2018 | 12:25

Олег Сенцов голодает уже 117-й день...
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Долго и весело смеялся над клоунадой этого пидармота..

ankir 07 сентября 2018 | 12:26

Надо было у французского посольства растянуть баннер в поддержку Павленского, а украинского посольства в поддержку Савченко. Для комплекта сходить к посольству США с требованием наказать убийц повстанца Усамы Бен Ладена.

(комментарий скрыт)

vlabumur 07 сентября 2018 | 12:37

Олег Сенцов голодает уже 117-й день.

+++++++++++++++++++++++++++++
Смерть при голодании обычно наступает,
когда потеря от собственного веса составляет 30-40%.
Но все же среди закономерностей существуют исключения.
Известен такой случай, который стал рекордом
«Книги рекордов Гиннеса», когда женщина в Африке прожила без еды 102 дня.
Некоторые люди могут выжить при отсутствии еды в течение 50 дней,
а, некоторые погибают уже на 15 день.

фигня.

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