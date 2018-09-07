В Псковской области многие недели действует план Единой России о ведении предвыборной компании в регионе

В нём, как выяснила газета Псковская губерния, подробно расписано, как бороться с оппозицией.

Срыв митингов, участие спойлеров, давление на оппозиционных кандидатов и взаимодействие с РПЦ. Всё это в плане избирательного штаба единороссов по Псковской области, где послезавтра пройдут выборы губернатора. Документ появился до избирательной кампании, о нём пишет местная газета Псковская губерния. В плане в том числе прописано участие несколько технических кандидатов-спойлеров. Их цель блокировать муниципальный фильтр. Так кандидату от «Партии Роста» Игорю Романову поставили задачу критиковать оппонентов, влиять на явку, а ещё жаловаться в избирком вместо основного кандидата, главы региона, единоросса Михаила Ведерникова, чтобы не навредить его репутации, пишет издание. К этому дню Романов среди прочего организовал визит полиции в офис лидера псковских яблочников Льва Шлосберга, к выборам его не допустили. Не прошёл муниципальный фильтр. В плане напротив его фамилии было указано: «В регистрации отказать». Говорится в документе о неких провластных бригадах по срыву митингов конкурентов и зачистки их агитационых материалов. Они должны мешать работе штабов лидеров оппозиции. Наконец при помощи РПЦ и нового молодёжного религиозного движения единороссы рассчитывают привлечь на свою сторону ещё больше избирателей.

В плане единороссов также заранее расписаны результаты губернаторских выборов. Так предполагается, что действующий глава региона Ведерников наберёт в районе 70ти процентов, кандидаты от КПРФ и ЛДПР – 12 и 10 соответственно. У остальных меньше пяти процентов.