Партия перемен объявляет вознаграждение тому, кто найдет обвиняемых в атаке на Скрипалей Петрова и Боширова
Партия перемен объявляет вознаграждение тому, кто найдет обвиняемых в атаке на Скрипалей Петрова и Боширова или предоставит информацию, которая позволит их найти, сообщил «Эху Москвы» лидер партии Дмитрий Гудков. Приз нашедшему Петрова и Боширова — туристическая поездка в Солсбери, добавил Дмитрий Гудков.
Радиостанция Эхо Москвы готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери. Об этом сегодня официально объявил главный редактор Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.
Комментарии44
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sergeismirnov 07 сентября 2018 | 12:05
Сейчас Петров и Боширов сами обратятся в ПП и потребуют туристическую поездку
vikwlad 07 сентября 2018 | 12:12
Вряд ли их сейчас найдёшь. Их уже закопали на какой-нибудь помойке. А по фотографиям их, наверняка, кто-нибудь узнает - соседи, одноклассники и т. п.
vikwlad 07 сентября 2018 | 12:15
vikwlad:
А вот если они сделали пластические операции, до теракта, то узнать их будет затруднительно.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 12:22
vikwlad:
Лесбиянка, руководящая расслеловпнием - откровенная идиотка.
Какой идиот полетит из Москвы в Лондон травить кого-то, да ещё Новичком ?
Почему отравители из ГРУ, а не из НКВД?
Где балалайка, водка, будёновка и медведь ???
:))))
prade 07 сентября 2018 | 12:28
alexsokoll: "Какой идиот полетит из Москвы в Лондон травить кого-то"
Этих идиотов уже показали, осталось только поймать
alexsokoll 07 сентября 2018 | 12:52
prade: Этих идиотов уже показали, осталось только поймать
---
А доказательствп где?
Двух туристов показали, молодца!
Осталось доказать, что именно они убили.
valya24 07 сентября 2018 | 12:48
alexsokoll: это россия, детка
alexsokoll 07 сентября 2018 | 12:55
valya24: это россия, детка
---
:))))
Это Англия.
А Россия освободила Крым без единого выстрела.
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 13:00
alexsokoll: И победила Германию со всеми вытекающими... а сейчас вставая с колен плюхнулась на задницу.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 13:12
sergo_25_26: а сейчас вставая с колен плюхнулась на задницу.
---
???
Плюхнулась?
Обосрались по полной британцы, а не Россия.
Ну про бандеростан и говорить не смысла - в полной жопе.
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:24
alexsokoll: так заслуга твояв этом??
Или крымских баб с детьми, тебя юбками покрывающими??
Бронебойно ватными даже!!
seryj_wolk 07 сентября 2018 | 12:36
vikwlad: Маловероятно. Отравители настолько были уверены в своей неуловимости, что пренебрегли всеми правилами конспирации: имели паспорта граждан рфии, прилетели из рфии и улетели в нее непосредственно, не используя третьи страны. Те, кто их готовил и они сами полные ничтожества.
midnightblues 07 сентября 2018 | 12:53
vikwlad: Вы видели их рожи?? Это что-то совсем спившееся и делать операции им не будет никто
а вот Гудков злой,он этим финтом если те и были живы,подписал им приговор
eduard1958 07 сентября 2018 | 13:22
midnightblues: Слова Гудкова ничего не изменят в их судьбе: или дума,или погост. Скорее второе,потому что второго лугового мир не потерпит.
noxepy_88 07 сентября 2018 | 12:19
vikwlad: А то ты бы в первых рядах поросёночек, точно? Скучаешь по тридцать седьмому?
alexsokoll 07 сентября 2018 | 12:25
vikwlad: Вряд ли их сейчас найдёшь. Их уже закопали на какой-нибудь помойке.
--
В солбери причём.
Топорная работа сраной бриташки подразумевает устранение липовых агентов НКВД, чтоб Россия не могла припереть лжецов доказательствами.
zhrv 07 сентября 2018 | 12:40
vikwlad: Зря Вы так! Мне представляется, они живы и здоровы, кушают хорошо, работу им предоставят - невыездную и бумажную.
Как правило, зачищают всяких левых наемников. А кадровых офицеров - низя! Иначе никто не согласится выполнять грязную работу. Да и вообще, побегут из конторы, со всеми вытекающими...
karelski_otmoroz 07 сентября 2018 | 13:00
zhrv: /Как правило, зачищают всяких левых наемников. А кадровых офицеров - низя!/
Угу. Два кадровых офицера, получают визу, сдав отпечатки пальцев, летят прямым рейсом, снимают номер с двуспальной кроватью))), разливают в номере отраву, выживают, держась за руки идут к Скрипалям... Пик профессионализма, и выучки.)))
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:28
karelski_otmoroz: помниш сцену в Ресторане?(Астория)
Где Жеглову и Шарапову выдали по пачке денег на кутеж??
Так столько же выдали и Петрову и Бошарову.
Можно было купить коробок спичек в лавке...Денег хватало, но табачная лавка оказалась выходной..
В день вылета.. в Москву. По спецпаспортам даже..
danko1 07 сентября 2018 | 12:05
Их искать под другими фамилиями надо и по отпечаткам.
Но подозреваю, что если они еще живы, то делают пластические операции и новые документы получают.
tvitov66 07 сентября 2018 | 12:13
danko1: судя по истерии их уже по трупному запаху надо искать ... хотя иампортозамещение ... Мобильные крематории ИН-50 не дадут и этого шанса
merelymy 07 сентября 2018 | 12:13
danko1: Если они были твоими одноклассниками, то фамилии не важны.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 12:36
merelymy: Если они были твоими одноклассниками, то фамилии не важны.
---
Главное найти одноклассников рукопожатных из Израиля или с брайтонской помойки.
Так?
:)))))
А доказательства того, что именно эти два туриста мазали ручку двери таки где????
Найти двух человек, которые были в солсбери - это круто, но киллеры прилетели бы не из Москвы аэрофлотом, а через Дубай, Нидерланды или Милан, да и не в Лондон, а в Белфаст или Эдинбург, откуда до Лондона доезали бы на машине, проломили бы качан скрипалю и спокойно вернулись бы в Москву через Дубай.
merelymy 07 сентября 2018 | 12:59
alexsokoll: через Дубай...
=============
Попробуй десть раз постучать своим дубаем о ближайшую стену, три раза плюнуть через задний качан и немедленно доезать до ближайшей методички, вот тогда ларчик и откроется.
И только не ешьте на ночь сырых помидоров.
Путь готов.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 13:14
merelymy:
Слив засчитан.
Иди поскачи, может опилки под кастрюлей как-то ловчее рассыпятся и ты что-то внятное сможешь написать.
Удачи
Сало уронили!
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:20
alexsokoll: сало??
И сколько в тебе весу сала??
Пудов десять будет хоть??
Живым пока весом.
Даже..
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 12:12
Почему подозреваемых в убийстве ищет главред прокремлёвской радиостанции и лидер малочисленной партии?
А не кгб и милиция?
danko1 07 сентября 2018 | 12:14
mikhail_spb_: У "КГБ и милиции" другая задача, как понадежнее их спрятать и скрыть преступление собственное в том, что заведомо ложные документы выдали и не пойти соучастниками под международный суд.
testmeter 07 сентября 2018 | 12:18
mikhail_spb_:
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати...
alexsokoll 07 сентября 2018 | 13:02
mikhail_spb_: Почему подозреваемых в убийстве ищет главред прокремлёвской радиостанции и лидер малочисленной партии?
А не кгб и милиция?
---
Ищут ???
Стебутся над тупыми обвинениями сраной бриташки.
Даже жополизы прозападные и дудков.
piter_ug 07 сентября 2018 | 12:12
Их видели сотни людей, когда они вернулись в Россию, даже если к трапу им подали машину.
И в камерах наблюдения по маршруту возврата они засветились наверняка.
И машина, которая их наверняка забирала тоже попала в камеры.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 13:08
piter_ug:
Вопрос в том, вернулись ли они в Россию или нам показали уже убитых британцами людей?
vlabumur 07 сентября 2018 | 12:13
Помнится главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ 16 марта 2018 года возбуждено уголовное дело по факту покушения на умышленное убийство гражданки Российской Федерации Юлии Скрипаль.
Так следственный комитет нашел этих граждан хотя бы для того чтобы снять с них обвинение,ведь их ждет арест в случае выезда заграницу?
Нет. Странно. И даже немножко подозрительно.
Будем ждать.
scorpio_ 07 сентября 2018 | 12:14
В комплекте с билетами и визами приз содержит бутылочку духов Новичок.
epynda 07 сентября 2018 | 12:16
Скорее всего, это не российские офицеры ГРУ, вообще не офицеры, и " с большой вероятностью" даже не россияне...
Иначе, их бы давно уже сдали их соседи.....
drgonish 07 сентября 2018 | 12:32
epynda:
Это похоже даже не укры.
Боширов - такой и фамилии-то нет.
Бриты снова прокололись на мелочах. Ладно, хоть не Kiniaev Foma.
drgonish 07 сентября 2018 | 12:52
drgonish:
А еще прикол, что время прохождения парочки через турникеты совпадает до секунды. https://clck.ru/EJNxT
В общем, очередные фейки тащат в ООН.
И почему они зациклились именно на ГРУ(военное ведомство), когда основной орган внешней разведки РФ имеет аббревиатуру СВР? Только потому, что Скрипаль был сотрудником ГРУ?
allasc 07 сентября 2018 | 12:21
Есть путинский указ - данные сотрудники - гостайна :) после поездки в Солсбери дома отправят на соловки
parasuk_ 07 сентября 2018 | 12:34
Лузер и импотент гудков мл. уже не знает как подпрыгнуть чтобы обратить на себя внимание. Однако в памяти народной он навсегда останется кандидатом-неудачником, подстилкой явлинского и комнатной собачкой собчак :)
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:13
parasuk_: может тебе на пару с сукой попробовать новый тандем?
Пустишь новую струю российскому народу..
Как импотенту.
Даже!!
ankir 07 сентября 2018 | 12:42
Премьер министр Британии считает Британцев, большинство населения Европы дебилами и идиотами. Неприлично с её стороны.
agamasat 07 сентября 2018 | 12:44
Хороший урок всем гуровцам и эфэсбешникам - пусть знают, какая их всех ждет судьба. Так оно и должно быть для всех этих мерзких и подлых убийц - чтобы дети их стыдились и отворачивались все родственники, и друзья.
ostapbey 07 сентября 2018 | 13:10
В самолет подсадными садились Петров и Бошаров?
А в Шереметьево вышли понятые
ВЕТРОВ
и
ШАРАПОВ..
..
Ну а важняк " Жеглов" потирает ладошки в ожидании очередной спецкомандировки с паспортом Груздева.
Даже..
serg571 07 сентября 2018 | 13:19
Если Дима найдет этих перцев, вряд ли ему станет от этого легче.