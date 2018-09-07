Партия перемен объявляет вознаграждение тому, кто найдет обвиняемых в атаке на Скрипалей Петрова и Боширова или предоставит информацию, которая позволит их найти, сообщил «Эху Москвы» лидер партии Дмитрий Гудков. Приз нашедшему Петрова и Боширова — туристическая поездка в Солсбери, добавил Дмитрий Гудков.

Радиостанция Эхо Москвы готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери. Об этом сегодня официально объявил главный редактор Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.