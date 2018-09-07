«Лайки» и «репосты» запрещённых материалов в интернете сами по себе не могут быть преступлением
Как пишут «Ведомости», Верховный суд готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности. Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, вызывают всё большую озабоченность в обществе.
Комментарии5
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pionerka Зинаида Сацкая 07 сентября 2018 | 11:35
Обещать, не значит жениться. Надо дождаться решения суда
danko1 07 сентября 2018 | 11:49
pionerka: А ВС не знал раньше, что это преступление, когда количество осужденных за это уже тысячами измеряется?
Этот закон и 282 ст. вообще преступны, а ВС, как и КС и прочие суды- это карманные кремлевские суды, где презирают закон и Конституцию.
alexakimfaa 07 сентября 2018 | 11:39
А чего ВС тянул до сих пор?.. Ведь эта статья 282 уже довольно долго портит жизнь гражданам своей тупостью и неопределённостью обвинения..
polsan 07 сентября 2018 | 11:49
alexakimfaa: портит жизнь - это очень мягко сказано. Уж столько людей по ней сидит, что просто жуть!
neyexo 07 сентября 2018 | 11:46
Преступлением может быть все
Даже отсутствие лайков и репостов.