Президент России Владимир Путин сегодня встретится с руководством Ирана
Переговоры пройдут в рамках тегеранского саммита по урегулированию ситуации в Сирии.
Ожидается, что на переговорах Путина с президентом Ирана Хасаном Роухани и верховным руководителем страны аятоллой Али Хаменеи будет обсуждаться ситуация вокруг ядерной сделки. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны обсудят дальнейшие действия после выхода из соглашения США. Кроме того, в повестке встречи двусторонние отношения и поиск путей выхода из сирийского кризиса. Ему, в частности, посвящен саммит с участием России, Турции и Ирана, который сегодня начнется в Тегеране. Роухани и аятолла Али Хаменеи – не единственные, с кем Путин проведет переговоры. Он также намерен лично встретиться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Повестка этих переговоров будет схожей. Тем временем на совместном саммите лидеры трех стран будут искать пути урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом, в частности, накануне сказал глава иранского парламента Али Лариджани.
Напомним, провинция Идлиб остается единственным крупным регионом Сирии, управляемым вооруженной оппозицией президенту страны Башару Асаду.
Западная коалиция опасается химатаки со стороны Дамаска в ходе наступления на Идлиб. В то же время российские военные ранее заявляли о подготовке провокации с применением химоружия со стороны США.
Комментарии5
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lager23 07 сентября 2018 | 11:36
Кто-нибудь, прикройте наивному Володе спину, в неё могут воткнуть очередной нож!
danko1 07 сентября 2018 | 11:44
lager23: Только и остается кремлевскому бандиту, что с диктаторами и неофашистами встречаться.
Да и от тех ножи постоянно прилетают.
До какого позора этот мерзавец Россию довел.
traxau_okurka 07 сентября 2018 | 11:38
Что мне нравится в товарище Путине, он может не моргая смотреть в глаза человеку,
держа при этом руки по локоть в его карманах.
1. Мы преодолели последствия ужасных 90-х
2. У нас устойчиво растет экономика
3. Финансы стабильны, резервы велики
4. Государство всемерно заботится о социальной поддержке людей
Это были 4 главных причины, по которым, согласно Путину, денег больше нет даже на нищенские пенсии.
vlabumur 07 сентября 2018 | 11:47
А, етить твою мать,как мы дошли до жизни такой.
vraki 07 сентября 2018 | 11:50
Выбор не прост - тюбетейка , тюрбан или чадра ? А может чачван ?