СК подозревает сотрудников МЧС, которые тушили пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в сговоре с целью помешать расследованию

Следственный комитет подозревает сотрудников МЧС, которые тушили пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в сговоре для того, чтобы помешать расследованию. На сей счёт уже проводилась проверка, все сведения об этом есть в материалах дела.

В результате пожара, который произошёл в конце марта в Кемерово, погибли 60 человек, в основном дети. По делу проходят 11 человек. Среди них пожарный Сергей Генин. Сегодня суд рассматривает вопрос о продлении его ареста. Между тем, поручителями за Генина готовы выступить более 200 человек. Свою вину он, кстати, не признаёт.