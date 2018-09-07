СК подозревает сотрудников МЧС, которые тушили пожар в ТЦ «Зимняя вишня», в сговоре с целью помешать расследованию
Следственный комитет подозревает сотрудников МЧС, которые тушили пожар в торговом центре «Зимняя вишня», в сговоре для того, чтобы помешать расследованию. На сей счёт уже проводилась проверка, все сведения об этом есть в материалах дела.
В результате пожара, который произошёл в конце марта в Кемерово, погибли 60 человек, в основном дети. По делу проходят 11 человек. Среди них пожарный Сергей Генин. Сегодня суд рассматривает вопрос о продлении его ареста. Между тем, поручителями за Генина готовы выступить более 200 человек. Свою вину он, кстати, не признаёт.
Комментарии2
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ostapbey 07 сентября 2018 | 11:36
И эти сверлили отверстия в системах пожаротужения?
Даже??
lenin3 07 сентября 2018 | 11:39
ostapbey: да ещё и брали деньги за сверление.Вот ведь наглые стрелочники...