В Кемеровской области подтопило шахту на глубине 320 метров
Срочные сообщения из Кемеровской области. Там подтопило шахту на глубине 320 метров. Уже вывели на поверхность 20 человек. При этом в шахте остаются более 200. Об этом передаёт агентство РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.
Комментарии1
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ostapbey 07 сентября 2018 | 11:38
А если прорыть ли штрек в Армянск??
Мировая цена на пресную воду огого!!!
Не укупишь даже.