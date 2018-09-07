Союз биатлонистов России остается временным членом IBU

Международный союз биатлонов (IBU) отказал Союзу биатлонистов России в восстановлении полного членства.

«Конгресс IBU проголосовал против заявки российского биатлонного союза на полное членство в IBU. В результате СБР остается временным членом IBU», — сообщает пресс-служба IBU в пятницу.