Союз биатлонистов России остается временным членом IBU
«Конгресс IBU проголосовал против заявки российского биатлонного союза на полное членство в IBU. В результате СБР остается временным членом IBU», — сообщает пресс-служба IBU в пятницу.
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«Конгресс IBU проголосовал против заявки российского биатлонного союза на полное членство в IBU. В результате СБР остается временным членом IBU», — сообщает пресс-служба IBU в пятницу.
Комментарии2
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vargor 07 сентября 2018 | 11:23
Пусть наши биатлонисты ответят на дискриминацию российского союза своими победами!
vladimirgornitsky 07 сентября 2018 | 11:32
"СБР был ограничен в правах за нарушения антидопинговых правил спортсменами в декабре прошлого года. Россия могла продолжать заявлять биатлонистов на зарубежные старты, однако лишалась права голосовать на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов".
Эта унизительная ситуация сохранилась. Но, учитывая новые серьезные обвинения, следовало бы сказать спасибо, что вовсе не выгнали.
Хотя руководитель российского биатлона Драчев почему-то накануне был весьма оптимистичен: – "Получится наилучшим образом. Насколько это только может быть. Все будет хорошо".
Неужели мало занесли? Или новое руководство IBU не берет после того, как на прежнего, который брал, завели дело, и ему пришлось пока что покинуть свой пост?