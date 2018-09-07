Вручение премии имени Анны Политковской состоится 8 сентября в Москве
Церемония вручения премии «Камертон» имени Анны Политковской состоится в Московской консерватории в День международной солидарности журналистов 8 сентября. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
Он отметил, что премия «Камертон», которая является выражением общественного признания и журналистской солидарности, будет вручаться уже в 5-ый раз.
Номинанты премии — корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина; руководитель РИА Новости на Украине Кирилл Вышинский, который сейчас находится под стражей в Херсоне; руководитель Фонда защиты гласности Алексей Симонов и почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов. «Из этих четырех людей жюри выбрало одного, имя которого мы узнаем 8 сентября в 19.00», — уточнил В.Соловьев.
Глава СЖР также рассказал, что на церемонии отдадут дань памяти журналистам, погибшим в Центральноафриканской республике.
Комментарии1
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motooppic 07 сентября 2018 | 11:24
кто такая Политковская, что она премии башляет, и сколько бабла в одной премии? Вот вопросы, которые волнуют нас, демократов!