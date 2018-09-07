В историческом центре Флоренции запретят есть на улице
Это инициатива мэра этого итальянского города. Он считает, что многие туристы и местные жители мешают движениям по узким улочкам, сидя на бордюрах и ступенях домов. Закон может вступить в силу в январе будущего года. Штраф составит от 150 до 500 евро.
Ежегодно Флоренцию посещают более миллиона туристов.
Комментарии3
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noxepy_88 07 сентября 2018 | 11:09
Скрепно. Ватно. Православно.
kunst54 07 сентября 2018 | 11:15
Какое движение по узким улочкам во Флоренции? Там в центре все улицы пешеходные. Мэр какой-то болван, уже не в первый раз выступает за различные ограничения для туристов, которые в итоге кормят всё население города.
polsan 07 сентября 2018 | 11:27
kunst54 Во Флоренции в центре есть так называемая зона ограниченного движения со своими правилами и ограничениями. Даже в эту зону ведь надо подвозить в рестораны продукты питания и в магазины - товары.