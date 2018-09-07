В историческом центре Флоренции запретят есть на улице

Это инициатива мэра этого итальянского города. Он считает, что многие туристы и местные жители мешают движениям по узким улочкам, сидя на бордюрах и ступенях домов. Закон может вступить в силу в январе будущего года. Штраф составит от 150 до 500 евро.

Ежегодно Флоренцию посещают более миллиона туристов.