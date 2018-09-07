Турнир призван заменить институт товарищеских матчей. Они останутся в календаре, но в гораздо меньшем объеме. Для придания веса новому соревнованию победители четырех дивизионов будут получать путевки на чемпионат Европы. Особенно это важно для команд так называемых карликовых стран, которые получат реальный шанс поехать на Евро.

Лигу наций открывали победители двух последних чемпионатов мира – Германия и Франция. После провала в России немецкой сборной важно было достойно выступить против действующих чемпионов мира и им это удалось. Матч закончился вничью 0:0. Сборная Украины, забив победный гол в добавленное время выиграла у Чехии 2:1. Впервые за много лет в составе команды не было ни одного представителя киевского Динамо. Очень яркий матч сыграл Уэльс, разгромивший Ирландию – 4:1.

Сегодня свой первый матч в рамках Лиги наций сыграет сборная России, которая на выезде встречается с командой Турции