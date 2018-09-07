В четверг прошли первые матчи Лиги Наций — новый турнир для национальных сборных, который проводит УЕФА
Турнир призван заменить институт товарищеских матчей. Они останутся в календаре, но в гораздо меньшем объеме. Для придания веса новому соревнованию победители четырех дивизионов будут получать путевки на чемпионат Европы. Особенно это важно для команд так называемых карликовых стран, которые получат реальный шанс поехать на Евро.
Лигу наций открывали победители двух последних чемпионатов мира – Германия и Франция. После провала в России немецкой сборной важно было достойно выступить против действующих чемпионов мира и им это удалось. Матч закончился вничью 0:0. Сборная Украины, забив победный гол в добавленное время выиграла у Чехии 2:1. Впервые за много лет в составе команды не было ни одного представителя киевского Динамо. Очень яркий матч сыграл Уэльс, разгромивший Ирландию – 4:1.
Сегодня свой первый матч в рамках Лиги наций сыграет сборная России, которая на выезде встречается с командой Турции
Комментарии3
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vargor 07 сентября 2018 | 11:19
Успеха нашим футболистам и такой же замечательной игры, какую они показали на ЧМ в России.
o_smirnov 07 сентября 2018 | 11:50
Болеем за Турцию!!
olegkievskyi Олег Киселевский 07 сентября 2018 | 11:51
Досадно, когда РЭМ предоставляет недостоверную информацию об отсутствии в сборной киевских динамовцев. Именно с передачи киевского динамовца Цыганкова был забит победный гол.