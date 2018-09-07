Британия готова предоставить Совбезу ООН копии снимков, на которых изображены подозреваемые в  отравлении Скрипалей

Великобритания готова предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Она также пояснила, почему Лондон проигнорировал все запросы Москвы провести совместное расследование инцидента в Солсбери.

Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов.