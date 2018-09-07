Британия готова предоставить Совбезу ООН копии снимков, на которых изображены подозреваемые в отравлении Скрипалей
Великобритания готова предоставить членам Совбеза ООН копии снимков, на которых изображены подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс. Она также пояснила, почему Лондон проигнорировал все запросы Москвы провести совместное расследование инцидента в Солсбери.
Британская полиция считает, что к отравлению Скрипалей причастны двое россиян – Александр Петров и Руслан Боширов.
Комментарии33
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unprejudiced 07 сентября 2018 | 11:09
неужели у англосаксов есть снимки как эти двое баллончиком из-под духов брызгают ручку дверей скрипалей?
zz682 07 сентября 2018 | 11:11
unprejudiced: Англичане и Эхо не врет, они честно сказали,что цитирую "Сегодня британские издания пишут, что Лондон может прибегнуть к кибератакам против России, а также запрету на въезд отдельных граждан в Великобританию. " а от себя , это намек , что будут грабить россиян проживающих в Англии, типа как немцы, устроили хрустальную ночь, для евреев.НЕ ХОДИТЕ ДЕТИ В АНГЛИЮ ГУЛЯТЬ........
serge_moro 07 сентября 2018 | 11:18
zz682: При Андропове,когда он был Председателем КГБ СССР в течение 15 лет , советская разведка была одной из лучших,если не самой лучшей разведкой мира. При Путине разведка одна из самых отсталых разведок . Почему такая разница?
Советские разведчики служили за идею и верили в те идеалы,которым они посвятили свою жизнь.
Путинские разведчики верят крепкому доллару и ждут медалей в Кремле ,практически за любую убогую работу,которая была выполнена не полностью или коряво.Путинские высшие офицеры ФСБ и ГРУ -все долларовые миллионеры . Для них служить Путину-это прибыльный бизнес и практически без риска. Рискует низший офицерский состав,который и выполняет всю грязную работу за неплохие деньги. Путинские спецслужбы сегодня больше напоминают чикагскую мафию 30-х годов в США..
Страна живет без всякой идеологии, направленной для развития всех отраслей государства. Страна живет по неписанным законам,которые исходят только из одних уст профессионального вора и заурядного горе-стратега на все заказные убийства внунтри страны и за ее пределами.
Далеко не каждая разведка может ликвидировать людей ,чтобы сразу все знали кто убил и кто заказчик. Путинские ребята несут пальму первенства по ликвидации ,о которой знают все в мире..
Советские люди гордились своими разведчиками ,которые не зря ели свой хлеб. Россияне и весь мир в шоке от путинского ФСБ и ГРУ и многим россиянам больно ,горько и стыдно , как топорно и без веской причины убивают без суда и следствия , ни в чем неповинных граждан , многие из которых цвет нации-Щекочихин, Старовойтова, Политковская , Немцов и другие
danko1 07 сентября 2018 | 11:22
serge_moro: Совместное расследование, предложенное Кремлем и МИДом имело только одну цель - запутать следствие.
Да и когда это преступников допускали к расследованию?
Сейчас им названы имена отравителей. понятно, что липовые, как понятно и то, что найти их тем, кто выдавал фальшивые паспорта, ничего не стоит. Дело нескольких минут.
glotov 07 сентября 2018 | 11:26
zz682: Запретить владельцу собственности воспользоваться ею - это все равно, что "отжимать" ее. Бриты совсем берега потеряли.
tvitov66 07 сентября 2018 | 11:29
glotov: ой, а собякины то и не в курсе ... ты главное не забудь тоже самое гундяю нанопыльному поведать, когда они в Сергиевом Посаде развернуться по полной
raffal 07 сентября 2018 | 11:49
glotov: Запретить владельцу собственности воспользоваться ею - это все равно, что "отжимать" ее
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Нет, не всё равно. Не пускать в свою страну нежелательных персон, это суверенное право любой страны. А кто "совсем берега потеряли" относится, во-всяком случае, не к Великобритании.
Неужели Вам не достанет здравого, трезвого взгляда на действительность и увидеть насколько Россия находится в одиночестве, насколько стремительно дичает?
testmeter 07 сентября 2018 | 11:14
unprejudiced: Ну, тебе если бы даже и такой снимок предъявили, ты бы все-равно сказало бы, что "вывсеврети". Хотя само все прекрасно понимаешь
polba 07 сентября 2018 | 11:35
testmeter: Так вроде ж уже предъявили. Мне особливо понравилась та пара фото "с камеры наблюдения", на которых по очереди запечатлены оба "рюсский шпион", но время запечатления совпадает до секунды.... А вам какие фотки больше нравятся?
opex46 07 сентября 2018 | 11:48
unprejudiced: Их шумеры научили цеплять везде камеры видеонаблюдения. Вы, рузьке, все тупые?
kottigr1 07 сентября 2018 | 11:11
У России был шанс стать свободной и процветающей страной, но она выбрала себе позор, нищету и унижение..
socialism 07 сентября 2018 | 11:40
kottigr1: Ага. Нужно было сдаться западным господам, сказать "чего изволите?" и это не унижение, а обогащение. Только почему-то склонившиеся перед западом украинцы продолжают нищать и все надежды на западных господ давно испарились.
testmeter 07 сентября 2018 | 11:46
socialism: "Нужно было сдаться западным господам" ///
Предпочитаешь господ восточных? Глаза узкие - значит русские...
kottigr1 07 сентября 2018 | 11:48
socialism: Боюсь, что тебе не получится сдаться.. Потому что ты нафиг никому не нужен. А за Украину не переживай, сейчас там рост ВВП поболее чем в РФ..
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 11:12
Для этого в Совбезе не спит некто бубензя, который не позволит англичанам и прочим злопыхателям катить бочку на российских киллеров!
forward 07 сентября 2018 | 11:13
Какие еще доказательства нужны? Позор какой то для России....
Полоний, яды... Все фамилии известны....
socialism 07 сентября 2018 | 11:36
forward: Таким как вы действительно не нужны доказательства. Достаточно наврать и обвинить.
polba 07 сентября 2018 | 11:37
forward: Вообще-то нужны ХОТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ доказательства, акромя "хайли лайкли". Пока нету вообще ничего. От слова СОВСЕМ.
testmeter 07 сентября 2018 | 11:49
polba: Ну, в Крыму тоже вамвсеврали, что "зеленые человечки" - они ваши.
Да нет же, это было "местное ополчение в форме из военторга" (С) В.В.Путин
patajhara 07 сентября 2018 | 11:51
polba: Даже на Эхе написали ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ
kara 07 сентября 2018 | 11:13
а что бы доказать нужны копии фотоснимков?
а, если джентльменам верят на слово, то тут еще и копии снимков, а это уже....
vargor 07 сентября 2018 | 11:16
В ООН должны воспринять подобные действия британцев как оскорбление. Там же не дураки сидят и должны задать вопрос: фографии двух туристов есть, а где доказательства того, что они отравили Скрипалей? А может британцы и американцы считают дураки весь мир? Ну с русофобами всё понятно - они поверят любому бреду, лишь бы он был против России, но нормальным людям разые не ясно, что кроме фотографий двух человек гуляющих по магазинам нет никаких доказательств причастности их к отравлению?
А почему самих Скрипалей прячут от всех, даже от собственных журналистов?
polba 07 сентября 2018 | 11:39
vargor: У них в номере следы "ноффичка" нашли....
Они, видать, им водку запивали.
oneoretwo 07 сентября 2018 | 11:20
...все туже петелька на шее у гопника...
socialism 07 сентября 2018 | 11:30
oneoretwo:
Раскатал губёшки. Ручонки у вас, клеветников и провокаторов коротки. И кишка тонка.
snikkersnepper 07 сентября 2018 | 11:21
То есть согласно непревзойденной миссис Пирс:
1. Оценивать весомость доказательств, имеющихся у британской стороны, должны не компетентные органы различных стран, а их представители в Совбезе ООН.
2. Эти самые компетентные органы различных стран настолько идиоты, что просто не в состоянии запросить эти материалы по официальным каналам или тупо скачать на сайтах английских СМИ, поэтому они нетерпеливо ждут, пока фотки привезут из Совбеза ООН (дипломатической почтой?)
Слушайте, откуда у вас такая маниакальная страсть быть дебилами? Вы же просто кайфуете от собственной тупости.
stakanoff 07 сентября 2018 | 11:27
snikkersnepper: Вырождение. Последствия наличия "родителей" номер 1, 2, 3 и и прочих "ценностей".
venezianez49 07 сентября 2018 | 11:25
Я тоже могу сфотографировать любых персонажей, назвать их Иван Драго и Никита Михалков, сказать, что именно они отравили Скрипалей и предоставить копии снимков в любом количестве и в любую организацию.
igorkot____1 07 сентября 2018 | 11:29
venezianez49: Ты то можешь. Только кому ты Бестолочь и твои снимки нужны будут? Разве таким же троллям.
socialism 07 сентября 2018 | 11:33
igorkot____1: Ну да, конечно. Фотки можно делать и клеветать только с уровня Мэй. А за русофобами дело не станет - поддержат любую провокацию и брехню против России.
zik14 07 сентября 2018 | 11:26
Дебилизм становится нормой в Англии. Впрочем как то же им надо выкручиваться из этого дерьма)))
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 11:32
И что это за ГРУ, что даже отравить предателя нормально не могут ядом, капля которого убивает население целого города с населением 500 тыс. !? ))) Утырка Бандеру ещё в 1959 г. ликвидировали, и все думали,что он от сердечного приступа издох! А уж за это время технологии оч.сильно продвинулись.))
socialism 07 сентября 2018 | 11:43
abuvgrobu: Нет, не убедили Вы русофобов. Россия и Путин виноваты и точка. Русофобская моча в голове давно разъела все остатки сознания.