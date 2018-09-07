Игорь Комаров стал полпредом президента в Приволжском Федеральном округе
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Комаров – бывший глава Роскосмоса. Должность полпреда была вакантной после того, как Михаил Бабич был назначен послом России в Белоруссии.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 11:16
Круговорот чинуш в России работает по принципу круговорота воды в природе....
tvitov66 07 сентября 2018 | 11:26
abuvgrobu: небензи, судя по большим успехам роскосмоса, под его чутком управлении, нашему Поволжью, кроме финансовых потерь и загибания ничего не светит. Зато поднимется на космический уровень освоение местного бюджета в офшорных банках #такпобедим
putin_itogy 07 сентября 2018 | 11:27
Ещё один, бездарь и Вор, "второго кольца окружения", переставили в чиновничьем стойле.
От бездарного управления АвтоВаЗом, до космоса "Фобос в грунт",
до "полпреда-Рюриковича"..
Живи и радуйся - тебе повезло, родиться путинским чиновником.
s011ma 07 сентября 2018 | 11:31
И где у нас дыры будут просверлены теперь в Приволжском округе?
pionerka Зинаида Сацкая 07 сентября 2018 | 11:42
Дрель подходящую с собой прихватил?
ly4_sveta 07 сентября 2018 | 11:46
Путинские чиновники, как и он сам, «и швец и
жнец и на дуде игрец» или «Фока на все руки
дока». И ВАЗом-то он руководил, и Роскосмос
возглавлял, теперь и округ окучивать начнёт.
Чудеса перевоплощений! И как в их головах все
укладывается?