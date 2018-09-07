В прокуратур направлены материалы о конфликте интересов у 9 депутатов Московского городского и Областного парламентов
В прокуратуру, администрацию президента и Госдуму направлены материалы о конфликте интересов у девяти депутатов Московского городского и Областного парламентов. Их подготовили в антикоррупционном Центре «Трансперенси Интернешнл». В докладе, в частности, упоминается певица Надежда Бабкина. Она является членом «Единой России» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре. Эта комиссия, в свою очередь, является учредителем фольклорного театра «Русская песня». Подробности рассказал в эфире телеканала «Дождь» автор расследования Игорь Сергеев.
Кстати, пресс-атташе Надежды Бабкиной сегодня отказался комментировать информацию, предоставленную «Трансперенси Интернешнл».
Комментарии7
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traxau_okurka 07 сентября 2018 | 11:06
- Отдавай кошелёк, цепочку и вот этот пакет из Пятерочки!
- Это же грабеж!
- Прошу отнестись с пониманием!
- Я многодетная мать! Сделайте послабление!
- Пакет оставь себе!
- Ой, спасибо вам за это трудное, и непростое решение!
- Но оно же необходимое!
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 11:09
Словосочетание "конфликт интересов" звучит более мягко, нежели воровство и пилёж бюджета, но по сути это одно и то же.
В России процветает "экономика РОЗ" - распилов, откатов и заносов.
danko1 07 сентября 2018 | 11:27
mikhail_spb_: Этот "конфликт интересов" повсюду у чиновников и депутатов разного уровня, начиная с ГД и Кремля. Берут пример со старших товарищей.
Хотя это просто реальное воровство и коррупция, безнаказанные для своих.
Полностью сгнила и стала преступной сверху донизу вся путинская система, его вертикаль и горизонталь.
Мафия и бандиты рулят.
s011ma 07 сентября 2018 | 11:35
mikhail_spb_: Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза.
abuvgrobu 07 сентября 2018 | 11:13
Так у нас такая шляпа по всей стране - они и идут в депутаты, и прежде всего от ЕР, чтобы свои бизнес-вопросы решать ). А те, кто идет в депутаты без бизнеса, потом им тоже обрастают, потому что вопросы решать удобно )).
oneoretwo 07 сентября 2018 | 11:17
...вся эта шобла едрософцев ворует у своих же детей будущее и с таким остервенением...
clandestino 07 сентября 2018 | 11:38
Это не конфликт интересов, а клептомания в тяжёлой форме. Так вот почему Бабкина кончает от едра. Как ту не задёргаться в оргазме если такие бабки Бабкиной как с куста.