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10:32, 07 сентября 2018

Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие

Об этом заявил спецпредставитель Госсекретаря США Джим Джеффри. По его словам, тому есть множество доказательств, однако, он не уточнил, какие. При этом он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб, как необдуманную эскалацию.

Как ожидается, судьба Идлиба будет решаться сегодня на встрече президентов России, Ирана и Турции. Она должна состояться в Тегеране.

Комментарии

26

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skull___ 07 сентября 2018 | 10:36

" Доказательства" естественно засекречены...
Ну можно снять хим.атаку в Голивуде, например. Шестёрки в любом случае поверят.

kottigr1 07 сентября 2018 | 10:39

skull___: Разве РФ ещё не обосралась с ХО в Сирии, как уже обосралась с пробирками с мочой и отравлением Скрипаля ?

blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 10:43

И пробирка с сушеной спермой Пауэла - уже подготовлена? ;-))

kottigr1 07 сентября 2018 | 11:03

blinorozhiy_chmo: Вас эта пробирка возбуждает ?

perestarok 07 сентября 2018 | 11:17

kottigr1: " Вас эта пробирка возбуждает ?"

Скорее отрезвляет.

kottigr1 07 сентября 2018 | 11:25

perestarok: Путинойды носятся с этой пробиркой как "дурак с писаной торбой"..
Они часто любят упоминать пресловутую пробирку которой Колин Пауэлл тряс перед вторжением в Ирак -- якобы он говорил что в ней находятся образцы иракского ОМП, и потому надо немедленно воевать. Во время этой своей речи он сказал ровно то что следовало из отчетов комиссий ООН. Пробирка же была всего лишь ораторским приемом, и при демонстрации оной Пауэлл сказал что вот такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса в террористических атаках 2001 года, а вышеупомянутое кол-во неучтенных иракских биологических агентов с сибирской язвой -- это многие десятки тысяч подобных пробирок. Весь этот аргумент относился к предыдущим спорам с теми кто утверждал, что раз в Ираке ничего не нашли, то и следует считать, что ничего нету. Пауэлл указывал на то что сам по себе факт не нахождения ничего не говорит -- речь идет об относительно малых объемах которые несложно спрятать -- и требовал от Ирака полной прозрачности процесса.

perestarok 07 сентября 2018 | 11:45

kottigr1: " Пауэлл указывал на то что сам по себе факт не нахождения ничего не говорит -- речь идет об относительно малых объемах которые несложно спрятать -- и требовал от Ирака полной прозрачности процесса."

Так нашли или не нашли - это неважно. Искать никто и не собирался, главное было разбомбить. И кто спросит с США. Если Россия сейчас разбомбит Камбоджу, кто-то ей за это войну объявит?

kottigr1 07 сентября 2018 | 11:52

perestarok: Зачем искать то, что никто и не скрывал.. !? Саддам Хусейн никогда и не скрывал что он располагает ОМП в виде ХО.

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gregor 07 сентября 2018 | 10:39

Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие
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Иначе не выкурить оппозицию из катакомб и укрытий , признавался Асад неоднократно ,вот и приходится променять химическое оружие ,которое поставляла и поставляет , Россия и Иран .

kottigr1 07 сентября 2018 | 10:44

gregor: Если в наемников Асада и интервентов стреляют даже стены в городах, как же он сможет без применения ХО усмирить восставший против него сирийский народ ?

vargor 07 сентября 2018 | 11:01

kottigr1: Опять врёте? Сирийский народ на стороне своей армии, которая победила игиловцев и прочих террористов. Народ возвращается в свои освобождённые города и дома. А ещё сирийцы благодарят Россию: "Спасибо Русия!".

kottigr1 07 сентября 2018 | 11:05

vargor: Да-да.. Сирийцы теперь долго не забудет как российская фронтовая авиация ровняла с землей их города..

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ankir 07 сентября 2018 | 11:43

kottigr1: Госдеп США пишет это для Вас и Вы этому верите? Я полагаю бог не лишил Вас мозгов.

jblack2 07 сентября 2018 | 10:53

gregor: это он вам лично позвонил и признался?

icf 07 сентября 2018 | 11:02

jblack2: Зачем позвонил! Асад ему во сне явился и всё выложил!

vargor 07 сентября 2018 | 11:05

gregor: Ложь. У Асада нет химического оружия и об этом было сказано вчера замгенсеком ООН. Западные провокаторы в лице британцев и американцев опять хотят сесть в лужу поливая водой детей, а потом никто не найдёт никаких следов химатаки. Но они могут и реально отравить людей, а потом свалить вину на неугодных. Эти мерзавцы готовы на любое преступление ради своих шкурных интересов.

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vargor 07 сентября 2018 | 10:43

Опять америкаские марионетки в Сирии будут поливать детей водой дуря западных обывателей и российскую либерстню, а потом окажется, что не найдено никаких следов химатаки и пострадавших. Хуже, если на самом деле применят химоружие, которое у Асада давно нет, а свалят вину на него. Западная дерьмократия пойдёт на любое преступление ради своих шкурных интересов.

glotov 07 сентября 2018 | 10:50

vargor: Именно второй вариант проанонсирован Америкой. Похоже. провокация уже подготовлена.

platonnekafrin 07 сентября 2018 | 10:45

Тока попробуйте дернуться ( это я пиндосов предупреждаю)! Наш вашему рыжему на стрелке морду исцарапает!

sensei54 07 сентября 2018 | 10:45

судьба Идлиба будет решаться сегодня на встрече президентов России, Ирана и Турции.
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"Советская малина собралась насовет
Советская малина врагу сказала нет" (с)

rena1960 07 сентября 2018 | 10:47

Какое же гадство в мире происходит,что жизнь и здоровье многих тысяч обычных людей зависит от встречи глав государств,которые являются папами и дедушками...

perestarok 07 сентября 2018 | 10:57

"Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие"

Англосаксы готовятся нагадить. сначала стягиваются военные корабли в Средиземное море, портом Асад тут же планирует применить химическое оружие.

vargor 07 сентября 2018 | 11:08

Небензя в ООН предложил назвать американские цели в Сириии, где якобы Асад прячет химоружие и проверить их экспертам. Как думаете, американцы согласятся попасть впросак и осрамится? Хотя им что в лоб, что по лбу. Лживая пробирка Пауэлла в ООН это доказала. Можно обманывать мир сколько угодно и им ничего за это не будет. А дураки продолжат верить.

unprejudiced 07 сентября 2018 | 11:11

В распоряжении Минобороны России есть доказательства, что Великобритания принимала участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Восточной Гуте. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Напомню, — ключевым „доказательством“ всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их», — заявил он.

По словам Конашенкова, участники ролика рассказали, как проводилась постановочная съёмка и показали кадры со своим участием. Также они сообщили, что доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения химоружием.


Конашенков напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях.

«В распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых „Белых касок“ оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации», — сообщил Конашенков.

kottigr1 07 сентября 2018 | 11:31

unprejudiced: Однако удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их»,
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Да-да.. Как путинисты находят "свидетелей" все уже знают..
Ты выкладывая свою "портянку" только подставляешь путинистов..
Потом там эксперты ОЗХО нашли следы присутствия хора в образцах из сирийского города Дума.. Представляешь как МО РФ облажалось со своими подставными "свидетелями".. ?

perestarok 07 сентября 2018 | 11:48

kottigr1: "Потом там эксперты ОЗХО нашли следы присутствия хора"

Я запросто найду следы присутствия хлора у Вас на кухне.

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