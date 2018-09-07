Новое название Македонии – Республика Северная Македония будет использоваться теперь повсеместно

Об этом заявил глава МИДа Греции. По его словам, Афинам удалось добиться этого. Новое название соседнего государства будет использоваться как в двусторонних связях, так и в международных отношениях.

Македония не сможет стать участником НАТО, пока она не изменит название. Об этом предупредил Генсек альянса Йенс Столтенберг.

Референдум о вступлении Македонии в НАТО и ЕС назначен на 31 сентября. Отметим, что спор между Грецией и соседней страной по поводу названия последней ведётся уже 25 лет.