Новое название Македонии – Республика Северная Македония будет использоваться теперь повсеместно
Об этом заявил глава МИДа Греции. По его словам, Афинам удалось добиться этого. Новое название соседнего государства будет использоваться как в двусторонних связях, так и в международных отношениях.
Македония не сможет стать участником НАТО, пока она не изменит название. Об этом предупредил Генсек альянса Йенс Столтенберг.
Референдум о вступлении Македонии в НАТО и ЕС назначен на 31 сентября. Отметим, что спор между Грецией и соседней страной по поводу названия последней ведётся уже 25 лет.
Комментарии4
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provincial49 07 сентября 2018 | 10:38
Теперь надо исправлять учебники истории и писать: Александр Северно-Македонский...
contsignal 07 сентября 2018 | 10:56
Недомакедония.
ka_mate 07 сентября 2018 | 11:03
25 лет думали над таким простым вопросом !!!???
ostapbey 07 сентября 2018 | 11:33
А не вернуться ли и Украине к своему историческому названию Киевская Русь??
Не в пику Золотой Орде..
Даже..