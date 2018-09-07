В Бразилии лидер президентской гонки был ранен ножом во время встречи с избирателями

Сейчас Жаир Болсонару находится в реанимации. Нападавшего обезвредили сторонники политика, затем задержали силовики. Медики говорят, что жизнь кандидата в президенты вне опасности, однако он вряд ли сможет участвовать в предвыборных мероприятиях вплоть до 7 октября, когда состоится голосование.

Представитель ультраправой Социал-либеральной партии Бразилии является лидером президентской гонки после того, как суд отказался регистрировать кандидатуру экс-главы государства Луиса Да Силвы. Он был осуждён за коррупцию.