«Лайки» и «репосты» запрещённых материалов в интернете сами по себе не могут быть преступлением
Как пишут «Ведомости», Верховный суд готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности. Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, вызывают всё большую озабоченность в обществе.
Комментарии11
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serge_moro 07 сентября 2018 | 10:37
При Андропове,когда он был Председателем КГБ СССР в течение 15 лет , советская разведка была одной из лучших,если не самой лучшей разведкой мира. При Путине разведка одна из самых отсталых разведок . Почему такая разница?
Советские разведчики служили за идею и верили в те идеалы,которым они посвятили свою жизнь.
Путинские разведчики верят крепкому доллару и ждут медалей в Кремле ,практически за любую убогую работу,которая была выполнена не полностью или коряво.Путинские высшие офицеры ФСБ и ГРУ -все долларовые миллионеры . Для них служить Путину-это прибыльный бизнес и практически без риска. Рискует низший офицерский состав,который и выполняет всю грязную работу за неплохие деньги. Путинские спецслужбы сегодня больше напоминают чикагскую мафию 30-х годов в США..
Страна живет без всякой идеологии, направленной для развития всех отраслей государства. Страна живет по неписанным законам,которые исходят только из одних уст профессионального вора и заурядного горе-стратега на все заказные убийства внунтри страны и за ее пределами.
Далеко не каждая разведка может ликвидировать людей ,чтобы сразу все знали кто убил и кто заказчик. Путинские ребята несут пальму первенства по ликвидации ,о которой знают все в мире..
Советские люди гордились своими разведчиками ,которые не зря ели свой хлеб. Россияне и весь мир в шоке от путинского ФСБ и ГРУ и многим россиянам больно ,горько и стыдно , как топорно и без веской причины убивают без суда и следствия , ни в чем неповинных граждан , многие из которых цвет нации-Щекочихин, Старовойтова, Политковская , Немцов и другие
blinorozhiy_chmo 07 сентября 2018 | 10:50
Лайки и репосты необходимо жёстко запретить законодательно.
remote456 07 сентября 2018 | 11:20
blinorozhiy_chmo: Кто ж те лайкать будет, убогий?
tks 07 сентября 2018 | 11:27
blinorozhiy_chmo: Да что там мелочиться, нужно вообще весь интернет запретить! Ведь он - "изобретение ЦРУ", как сказал великий Пу!
zeplin 07 сентября 2018 | 11:28
blinorozhiy_chmo: Лайки и репосты необходимо жёстко запретить законодательно.
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законодательно = законо дательно = дать по закону
Законодательство даёт.
Запрещает беззаконие.
vlabumur 07 сентября 2018 | 11:44
blinorozhiy_chmo: жёстко запретить законодательно.
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. А ежели беспорядки? Нешто можно дозволять, чтобы народ безобразил? Где это в законе написано, чтоб народу волю давать? Я не могу дозволять-с. Ежели я не стану их разгонять, да взыскивать, то кто же станет?
УНТЕР ПРИШИБЕЕВ.
Антон Чехов .
putin_itogy 07 сентября 2018 | 10:43
Дай-то Бог, но не даст путин.
Мерзкое трусливое старое существо, поганейший чекист судорожно вцепившийся в трон.
Для него смерти подобно, сама мысль о том что он лишится власти. и будет НИКЕМ.
Обычной стариковской брюзжащей вонью и перхотью. Ведь вокруг уже не будет сотни,
постоянно копощащейся обслуживающей фсошной сволочи, гримёров, каблучковых ботиночных, костюмных, пылесосных, постоянно снимающих перхоть с плечей.
s011ma 07 сентября 2018 | 11:29
putin_itogy:
Сползает по крыше старик Козлодоев,
Пронырливый, как коростель.
Стремится в окошко залезть Козлодоев
К какой-нибудь бабе в постель.
Вот раньше, бывало, гулял Козлодоев,
Глаза его были пусты;
И свистом всех женщин сзывал Козлодоев
Заняться любовью в кусты.
Занятие это любил Козлодоев,
И дюжину враз ублажал.
Кумиром народным служил Козлодоев,
И всякий его уважал.
А ныне, а ныне попрятались суки
В окошки отдельных квартир.
Ползет Козлодоев, мокры его брюки,
Он стар; он желает в сортир.
oneoretwo 07 сентября 2018 | 11:06
...а не соизволит ли "Верховный суд" попросить на будущее плешивых дуроломов согласовывать с ним подобное "законотворчество" ДО, а не ждать, когда сотни граждан ни за что отправяься по тюрьмам ?... сделайте одолжение...
bahtin85 07 сентября 2018 | 11:12
А еще анекдоти про Вовочку запретите. Тому кто рассказал - десяточку, тому - кто слушал - двушечку. Тому кто слушал, но сообщил куда надо - амнистия и квартира рассказчика...
tks 07 сентября 2018 | 11:24
Неужели?!
А в соответствии с ублюдочной редакцией ст.282 УК РФ - вполне могут быть преступлением и лайки, и репосты. Вместо создания квазинормы (чем уже давно занимается ВС РФ) не лучше ли отменить действующую редакцию этой ублюдочной статьи?