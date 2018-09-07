«Лайки» и «репосты» запрещённых материалов в интернете сами по себе не могут быть преступлением

Как пишут «Ведомости», Верховный суд готовит поправки в своё постановление о судебной практике по делам о преступлениях экстремистской направленности. Стремительный рост числа уголовных дел, которые возбуждаются по публикациям в соцсетях, вызывают всё большую озабоченность в обществе.