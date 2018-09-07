Алексей Венедиктов предоставил возможность выступить в эфире россиянам, обвиняемым в покушении на Скрипалей

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери при покушении на Скрипалей.

Об этом сегодня официально объявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.