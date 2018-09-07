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Эксклюзив Эха 10:21, 07 сентября 2018

Алексей Венедиктов предоставил возможность выступить в эфире россиянам, обвиняемым в покушении на Скрипалей

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери при покушении на Скрипалей.

Об этом сегодня официально объявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Ранее Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипаль.

Комментарии

19

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kottigr1 07 сентября 2018 | 10:23

НАСТАМНЕБЫЛО ! ВСЕСНЯТОВПАВИЛЬОНАХГОЛЛИВУДА !.. Так ?

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 10:32

kottigr1: Пиар чистой воды..Кто им разрешит выступать перед широкой публикой, да к тому же киллеры не будут светиться ни при каких обстоятельствах!

kottigr1 07 сентября 2018 | 10:41

opiatnovyi63: Вот именно для таких информационных вбросов и держит ФСБ "ЭМ" на Газпромовские деньги..

glotov 07 сентября 2018 | 10:24

Более вероятно, что эти лица использованы вслепую. Только использовало их не ГРУ, а МИ 6. И обеспечить с ними связь сможет теперь только апостол Петр.

kottigr1 07 сентября 2018 | 10:26

glotov:
- Названные британской стороной имена подозреваемых в отравлении Скрипалей России ни о чем не говорят, — Захарова.
Так же ничего не говорят их фамилии, отчества, звания, послужные списки, отпечатки пальцев, место прописки, номер паспорта, их карточки из областной поликлиники, сведения о их родителях и любовницах, их фотографии..
- Вот оригинал приказа ГРУ об отравлении, к примеру, не заверен нотариусом, а один из подозреваемых на российском паспорте, в отличии от заграничного, снят без бороды..
- Нужна хоть какая-то конкретика - добавила Мария.

blahovdav 07 сентября 2018 | 10:28

kottigr1: Российский суд самый гуманный?? Берем абстрактный пример: Я пошел в магазин, купил лопату и выследив, к примеру Патрика, замочил его. Был задержан недалеко от тела, отправившегося в Адъ путлеровского ушлепка с окровавленными руками и с лопатой в крови. Ушел в несознанку. Доказательная база: звонки Патьке (с предполагаемыми угрозами) СМС с назначением места, где произошло убийство. Лопата с моими отпечатками и кровью на ней. Видеоряд из магазина, где я покупал лопату, видео с точки встречи, где я размахиваю лопатой.Видео, где мы уходим за угол дома, где произошло убийство. Свидетелей самого убийства нет. Видео тоже. Вопрос тупой путлеровской адептине:хватит ли улик, что бы упечь меня за решетку??? С вашей логикой-ХРЕН ВАМ ПО ВСЕЙ МОРДЕ! Мои обьяснения: Да, я испытывал возмущение и негодование по поводу тех блевотных выбросов, которые изрыгал из себя некто Патька. Да, я случайно узнал его номер телефона и несколько раз звонил ему с целью переубедить его гнусную позицию и никогда не позволял себе грубого слова. (а вы докажите обратое!) да, я назначил ему встречу, где хотел, глядя в его гнусные поросячь глазенки, убедить его не в правоте. Да, я купил лопату для копания картошки. Да, мы встретились в назначенном месте, где я убедительно поведал Патьке в его неправоте, после чего он, посрамленный и раскаявшийся поведал мне, что не может дальше так жить, что он глубоко сожалеет о своих высказыванеиях и вы.ерах. После чего вырвал лопату из моих рук и начал наносить себе удары по голове не совместимые сжизнью. Я пытался остановить его, пытался вырвать лопату, кровь брызгала мне на руки и одежду, но Патрик довел свое дело до конца! Мне грусно, что я не сумел остановить этого чудесно раскаявшегося человека и надеюсь, что государство наградит меня за эту попытку спасения заблудшейся овцы....Хайль путлер!

blahovdav 07 сентября 2018 | 10:31

blahovdav: Уважаемый kottigr1. выражение №с вашей логикой" было предназначено путлеровским адептам, конечно же....

eternity88 07 сентября 2018 | 10:29

glotov: во-первых, если ми-6, то Павел - в Лондоне главный собор ему возведен.

eternity88 07 сентября 2018 | 10:34

eternity88: во-вторых, "лица, использованные вслепую" в полном здравии убыли бортом Аэрофлота в Москву. МИ-6 уже и в Москве "по буфету гуляют"? А ФСБ чо, годится только малолетних девчонок по СИЗО здоровья лишать. Ай, ты мой бравый потреот-оналитег! Жги ишшо!

glotov 07 сентября 2018 | 10:56

eternity88: Не будьте наивны. За полгода после отравления они могли по вызову своих кураторов еще куда-нибудь улететь. и не вернуться.
Только полное совместное международное расследование сможет внести ясность в это дело. отказ от сотрудничества с РФ - явный признак сфабрикованности дела.

justitia 07 сентября 2018 | 11:30

glotov: правительство РФ - подозреваемый, вы предлагаете сотрудничать обвинению с подозреваемым в убийстве?? ? Где это такая практика . интересно? ?

gonduras_on_colyma 07 сентября 2018 | 10:32

glotov: // Более вероятно, что эти лица использованы вслепую. Только использовало их не ГРУ, а МИ 6. И обеспечить с ними связь сможет теперь только апостол Петр. //
Ты хоть читаешь, что пишешь, клоун в портянках?
То есть МИ-6 каким-то образом заманило на территорию Британии двух несчастных граждан Высокодуховной, там их поселило в одном номере готеля, после чего ещё подло и дважды выманило к дому Скрипалей.
А после дела выгнало на рейс Аэрофлота.
И теперь по их паспортным данным и номерам рейсов вылета и прилёта (где-то промелькнуло, что номера их паспортов через один) власти Роисси никак не в состоянии установить их личности.
Даже если они уже с Кобздоном и Захарастом в одном смоляном котле варятся.
Учи матчасть перед выхлопом.

glotov 07 сентября 2018 | 11:23

gonduras_on_colyma: Плохо, когда глупый человек еще и хам.

hodak47 07 сентября 2018 | 10:31

Щас как набегут петровы и бошировы...Бедный Веник!

platonnekafrin 07 сентября 2018 | 10:34

Они бы выступили, но вот сейчас сидят в подвале, а радио там нет. А каждый думает примерно так:
«Так свезло мне, так свезло, просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Утвердился. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это заживет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть».
В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.
Седой же волшебник сидел и напевал:
– «К берегам священным Нила...»
Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался в них, резал рассматривал, щурился и пел:
– «К берегам священным Нила...»

gregor 07 сентября 2018 | 10:36

Депутаты от партии ЛДПР Александр Петров и Руслан Боширов , не видят смысла
выступления в эфире . Им так посоветовал депутат от ЛДПР Луговой .

neyexo 07 сентября 2018 | 10:37

За интервью с ними любое СМИ миллион долларов даст.
А ААВ хочет даром

amnirkov 07 сентября 2018 | 10:46

Странное предложение.Если Великобритания заявила о их причастности к убийству,значит у них на это уже 100% доказательство и ими должны заняться компетентные лица,но никак не Венедиктов.

czerni 07 сентября 2018 | 11:11

Дорогой ААВст!
На мой взгляд хорошо, что Вы пригласили тех двух, что были сняты в то день в Солсбери.
Но есть такое соображение.
Эти два человека, они же тоже видят себя в Интернете уже несколько дней. Видят
их родные - ой, наша папа в телевизоре! Любой из этой пары мог бы уже написать в любую соцсеть или хоть в Спортлото. И уже бы перепечаки заполнили бы сеть.
Могли бы написать, что таки да, летали в Солсбери в тот роковой (здесь уместна щепотка сострадания) для Скрипалей день. Но летали зачем? Да просто купить дочурке, допустим, трусы. И вот, мол, эти трусы на столе, чек на скане и дочурка на даче. И, мол, прошу меня не впутывать, я ещё хочу в Солсбери за маечкой слетать. Дочурка просит.
Да вот беда: отчего-то не пишут они.
Ни тот, ни другой, ни их друзья, ни их враги...

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