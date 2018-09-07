В финале Открытого чемпионата США по теннису сыграют американка Серена Уильямс и теннисистка из Японии Наоми Осака

В полуфинале пятикратная победительница ЮС Опен довольно легко справилась с Анастасией Севастовой. Латвийская теннисистка смогла взять только три гейма в первой партии и откровенно прекратила сопротивление во второй, в которой Серена выиграла со 6:0. не слишком солидный счет для полуфинала Турнира Большого шлема. Чуть более сложно была победа Наоми Осаки над американкой Мэдисон Кис. Любопытно, что четыре соперницы Наоми из шести на этом турнире были из Украины и Белоруссии. Она победила Юлию Глушко, которая родилась в Донецке, но представляет Израиль, а также Лесю Цуренко и двух белорусских игроков – Александру Саснович и Викторю Сабаленко. Японская теннисистка сыграла в двух ЮС Опен и не проходила дальше третьего круга.

Наоми Осака за карьеру выиграла только один турнир всемирной женской теннисной ассоциации. В этом году она победила в Индиан Уэллз