Флемминг: Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России
Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России, заявил глава британского Центра правительственной связи Джереми Флемминг. По его словам, будет задействовать широкий спектр инструментов, которые находятся в распоряжении спецслужб.
Последние данные британской стороны по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стали предметом обсуждения в Совбезе ООН.
Официальный представитель России Василий Небензя обвинил Лондон в нежелании сотрудничать по делу Скрипалей. Он также сказал, что в доказательствах, представленных Великобританией, огромное количество нестыковок.
Несмотря на это, США, Германия, Канада и Франция поддержали позицию Лодона.
Комментарии4
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traxau_okurka 07 сентября 2018 | 10:08
- Бэрримор, что там за вой на болотах?
- Русские, сэр! Хотят всех убедить, что они не виновны в отравлении Скрипалей.
- Так может они действительно невиновны, Бэрримор?
- Невиновные так громко не воют, сэр.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 10:11
Легко противостоять угрозе, которой НЕТ.
А сраная бриташка скоро довыёживается до того, что угроза появится, и мы посмотрим как заскулят эти шизики, попавшие во власть, благодаря маразматичке королеве с её потомством вырожденцев.
platonnekafrin 07 сентября 2018 | 10:16
Небензя оказался намного жестче Захаровой. Он, сев на столь серьезный кол, уже не смог ни спеть и ни сплясать. Тут "жестче" значит "хуже".
glotov 07 сентября 2018 | 10:17
Зачем такие громкие лозунги? Или они до сего дня не "задействовали широкий спектр инструментов, которые находятся в распоряжении спецслужб"? Одна инсценировка со Скрипалями чего стоит!