В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,5

Срочные сообщения приходят из Ирана. Там произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился на глубине в 26 километров. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Кстати, минувшей ночью повышенная сейсмическая активность была зафиксирована в странах Южной Америки. В частности, в Аргентине неподалёку от границы с Чили. В столице Эквадора жители ощутили подземные толчки. Их магнитуда составила 6,4.

В Японии до сих пор более миллиона домов остаются без света из-за землетрясения, которое произошло в ночь на четверг. Число жертв увеличилось до 15. Несколько десятков человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.