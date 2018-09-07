Несколько станций Московского центрального кольца поезда проходят без остановки
«Поезда проходят без посадки и высадки пассажиров станции «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная гора», «Измайлово» и «Локомотив»», — уточнил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что железнодорожники прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на МЦК в обычном режиме.
О причинах сбоя не сообщается.
Комментарии1
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j_partizan 07 сентября 2018 | 10:18
В суд на владельцев МЦК в целях компенсации утраченной выгоды ввиду опоздания сотрудников на работу.
Если уж дерут за оказание услуг, то должны нести ответственность за качество.