Несколько станций Московского центрального кольца поезда проходят без остановки

По техническим причинам в пятницу утром поезда, следующие по часовой стрелке Московского центрального кольца (МЦК), четыре станции проезжают без остановки, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

«Поезда проходят без посадки и высадки пассажиров станции «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная гора», «Измайлово» и «Локомотив»», — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что железнодорожники прилагают все усилия для скорейшего восстановления движения на МЦК в обычном режиме.

О причинах сбоя не сообщается.