Сергея Собянина в ходе избирательной кампании упоминали в СМИ в два раза чаще, чем других кандидатов вместе взятых

Это посчитала «Медиалогия» по просьбе РБК в преддверии выборов.

Имя действующего градоначальника за три летних месяца фигурировало в прессе более 45 тысяч раз. В то время как остальные кандидаты в общей ложности удостоились чуть более 20 тысяч упоминаний, отмечается в исследовании «Медиалогии». Там также говорится, что обо всех претендентах на пост мэра, включая Сергея Собянина, в большей степени пишут в нейтральном ключе. Что касается личных встреч кандидатов со столичными жителями, самым активным оказался Илья Свиридов от «Справедливой России» — он общался с избирателями более чем в 50 районах Москвы, в то время как охват Собянина оказался в 3 раза ниже. Напомним, что действующий градоначальник также отказался принять участь в дебатах со своими соперниками. Между тем, в исследовании «Медиалогии» отмечается, что штаб мэра сделал ставку на агитацию в соцсетях и запустил хештег #ЗаСобянина. Большая часть позитивных постов с этим хештегом посвящены волонтерам, паркам, спорту и «Активному гражданину».

Выборы Мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Завтра будет день тишины, в который запрещена любая предвыборная агитация