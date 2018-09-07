Сергея Собянина в ходе избирательной кампании упоминали в СМИ в два раза чаще, чем других кандидатов вместе взятых
Это посчитала «Медиалогия» по просьбе РБК в преддверии выборов.
Имя действующего градоначальника за три летних месяца фигурировало в прессе более 45 тысяч раз. В то время как остальные кандидаты в общей ложности удостоились чуть более 20 тысяч упоминаний, отмечается в исследовании «Медиалогии». Там также говорится, что обо всех претендентах на пост мэра, включая Сергея Собянина, в большей степени пишут в нейтральном ключе. Что касается личных встреч кандидатов со столичными жителями, самым активным оказался Илья Свиридов от «Справедливой России» — он общался с избирателями более чем в 50 районах Москвы, в то время как охват Собянина оказался в 3 раза ниже. Напомним, что действующий градоначальник также отказался принять участь в дебатах со своими соперниками. Между тем, в исследовании «Медиалогии» отмечается, что штаб мэра сделал ставку на агитацию в соцсетях и запустил хештег #ЗаСобянина. Большая часть позитивных постов с этим хештегом посвящены волонтерам, паркам, спорту и «Активному гражданину».
Выборы Мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Завтра будет день тишины, в который запрещена любая предвыборная агитация
Комментарии3
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olegleon 07 сентября 2018 | 10:05
"Завтра будет день тишины, в который запрещена любая предвыборная агитация "
т.е. будет одинь день когда можно будет отдохнуть от упоминания великих достижений Собянина. хорошо быть добрым и щедрым за чужой счёт
servelat 07 сентября 2018 | 10:18
Как-будто больше упоминаний - больше голосов. Не смешите.
neon999 07 сентября 2018 | 10:18
Журналистское бесстыдство на ЭМ - называть цирк с конями «избирательной кампанией»,
и прочими способами внушать людям, что гопники творящие беспредел - на самом деле делают что-то общественно значимое.