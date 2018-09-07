Игорь Комаров стал полпредом президента в Приволжском Федеральном округе
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Комаров – бывший глава Роскосмоса. Должность полпреда была вакантной после того, как Михаил Бабич был назначен послом России в Белоруссии.
Комментарии5
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tvitov66 07 сентября 2018 | 10:06
бывший глава Роскосмоса ... достойное продвижение по служебной лестнице вверх. Следующая остановка боХ - звонарь в тюремном храме
tv_victim 07 сентября 2018 | 10:07
"Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие
смерти или опалы (что случается часто), пять или шесть таких соискателей
подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское
величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не упавши,
получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают
приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что
они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства,
пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом
канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь
другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался
несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиною не
более обыкновенной английской бечевки."
Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера"
mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 10:08
Ротация самых лучших работников страны.
Вот они на свои маленькие пенсии вряд ли пожалуются.
neon999 07 сентября 2018 | 10:14
А что-нибудь прояснить или прокомментировать журналистам нынче не дают ?
Без этого - какая разница, какого очередного бандюгана кремлевские упыри поставили смотрящим за каким-то регионом ?
curious69_ 07 сентября 2018 | 10:20
Ну вот... Теперь в приволжском округе появятся дополнительные внеплановые "дырки"....