Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб
Внеочередное заседание пройдет по инициативе США.
Вашингтон хочет обсудить риски, связанные с угрозой применения Дамаском химоружия. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, Штаты и их союзники готовы «быстро ответить» в случае, если сирийский лидер Башар Асад применит химоружие против мирных граждан. При этом генсек ООН Антониу Гуттериш выразил мнение, что в случае начала военной операции в Идлибе может произойти гуманитарная катастрофа. Вашингтон ранее призвал Сирию и ее союзников воздержаться от полномасштабного наступления в провинции. В заявлении, распространенном постпредством США, говорится о необходимости дать шанс политическому урегулированию. Напомним, провинция Идлиб остается последним оплотом вооруженной оппозиции официальным сирийским властям. Западная коалиция опасается применения химоружия со стороны Асада, в то время как российские военные утверждали, что США готовят провокацию с целью нанесения удара по сирийским объектам инфраструктуры.
Накануне Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии в случае применения химоружия войсками Асада. На минувшей неделе также сообщалось, что цели для возможного удара определили и американские военные.
Комментарии7
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olegleon 07 сентября 2018 | 09:42
если судить по готовности и желанию западных стран "долбануть" по Сирии, то химоружие уже завезли в Идлиб и только ждут удачный момент, т.е. вылет сирийских самолётов, чтобы его применить. но пока летают российские и провокация не может быть сделана
skull___ 07 сентября 2018 | 09:47
olegleon: Уже, наверное, и дурака в чалме нашли, который на западные камеры расскажет, что " пролетели сирийские самолеты и запахло зарином..."
Пиндосы спасают последний анклав террористов, поэтому все шестерки уже расчехлили ракеты. Потопить их нахрен.
tvitov66 07 сентября 2018 | 09:51
skull___: небензи, если небензя сказала что в Сирии бензенет, то уже наверняка
alex_0049 07 сентября 2018 | 09:52
...если объявить что будут бомбить..... ..и попросить население выйти то там мирных не должно остаться.... ..а если они держут их в заложниках...... тогда террористов в межлународный розыск чтоб бежать им было некуда....... ..а приютившим их позор...........
kara 07 сентября 2018 | 09:59
да, и неплохо бы спросить с США за предыдущие удары по Сирии,якобы за применение химоружия.
prade 07 сентября 2018 | 10:03
США и коалиции надо поступать жестче, вводить войска и передать Асада в международный трибунал за его военные преступления. Кремль, конечно, начнет вой о нарушении международного права. Но этим он и ограничится.
ostapbey 07 сентября 2018 | 10:04
А что.... Взять ящик духов Нина Риччи и раздать по пузырьку каждому члену Совбеза ООН.
И пусть докажут, что пузырьки имеют российское происхождение..
Ну, а потом, пусть ищут настоящий флакон в Сирии. Типа как Пауэлл предлагал искать колбочку.
С "новичком" даже....