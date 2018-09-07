Совет безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб

Внеочередное заседание пройдет по инициативе США.

Вашингтон хочет обсудить риски, связанные с угрозой применения Дамаском химоружия. Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли. По ее словам, Штаты и их союзники готовы «быстро ответить» в случае, если сирийский лидер Башар Асад применит химоружие против мирных граждан. При этом генсек ООН Антониу Гуттериш выразил мнение, что в случае начала военной операции в Идлибе может произойти гуманитарная катастрофа. Вашингтон ранее призвал Сирию и ее союзников воздержаться от полномасштабного наступления в провинции. В заявлении, распространенном постпредством США, говорится о необходимости дать шанс политическому урегулированию. Напомним, провинция Идлиб остается последним оплотом вооруженной оппозиции официальным сирийским властям. Западная коалиция опасается применения химоружия со стороны Асада, в то время как российские военные утверждали, что США готовят провокацию с целью нанесения удара по сирийским объектам инфраструктуры.

Накануне Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии в случае применения химоружия войсками Асада. На минувшей неделе также сообщалось, что цели для возможного удара определили и американские военные.