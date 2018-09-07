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09:31, 07 сентября 2018

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химатаке в Солсбери

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химической атаке в Солсбери. Об этом сегодня официально объявил главный редактор Алексей Венедиктов. В Твиттере он обратился к вероятным сотрудникам ГРУ, известным под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Комментарии

30

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traxau_okurka 07 сентября 2018 | 09:37

— А что там Захарова так долго рассказывала? Ну, если вкратце.
— Если вкратце... «Нет у вас методов против Кости Сапрыкина.»

tvitov66 07 сентября 2018 | 09:45

traxau_okurka: поправочка: А что там Захарова в розовом так долго ... дальше по тексту

luger_max_otto 07 сентября 2018 | 09:52

Захарову бы пригласить... Люблю я стрип- шоу.

nelibermot20 07 сентября 2018 | 09:57

А если это люди с двойным гражданством, выполнявшие заказ британской разведки и находящиеся сейчас в Англии? Тогда хрен они выйдут на связь.

tvitov66 07 сентября 2018 | 09:38

Боюсь что для этого придется Алексеевичу устраивать спиритический сеанс

permsky_valenok 07 сентября 2018 | 09:39

Спиритический сеанс в радиоэфире? Кстати, да, тут же ВВП в этом тоже обвиняют? Он сам придет, или приятеля пришлет?

olegleon 07 сентября 2018 | 09:40

ну так Тереза заявит, что и Эхо и выступающие врут, а правду говорит только она.
лучше бы обвинённые, т.е. те, чьи фамилии и даты рождения назвала ПМ, подали в суд и отсудили бы компенсацию за ложь у властей Британии.

lager23 07 сентября 2018 | 09:45

olegleon: : правильно, пускай подают в суд и выступают по радио и тв!

liquidsky__ 07 сентября 2018 | 09:49

lager23: Меньше чем за 50 тысяч у.е. там не о чем говорить. Что, они хуже Наебабченко?

olegleon 07 сентября 2018 | 09:53

lager23: только вот российскому суду не поверят, а в британский им никто не даст подать на премьер-министра, т.к. тогда все увидят, что Тереза солгала и названные ей люди никогда в Британии не были.
но выступать надо.

estamp 07 сентября 2018 | 09:40

А Венедиктов не хочет обратиться к бритам с предложннием рассказать где сейчас Скоипали и что с ними? А лучше предложить эфир самим Скрипалям.

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 09:43

estamp: А хотят ли Скрипали, чтобы киллеры из ГРУ знали их местонахождение?

olegleon 07 сентября 2018 | 09:51

opiatnovyi63: а если хотят, то тогда что? их же защищают сейчас.

lager23 07 сентября 2018 | 09:47

estamp: в докладе английский премьер сказала, что с ними всё порядке, несомневаюсь ей можно верить, в отличии от Путена...

mikluho_m 07 сентября 2018 | 10:05

lager23: верить нельзя никому, сынок. Это политика.

condor00 07 сентября 2018 | 09:42

Отлично!

vargor 07 сентября 2018 | 09:42

Вот этих двоих туристов, которые якобы отравили Скрипалей и потом спокойно разгуливающих по магазинам называют агентами ГРУ!? Каким идиотом нужно быть, что бы поверить в эту британскую чушь?

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 09:50

vargor: А что они должны были делать? Нырнуть в Белом море, проплыть под Ла маншем и всплыть у Скрипалей в ванной?

vargor 07 сентября 2018 | 10:10

opiatnovyi63: Вот такие как вы и верят британской брехне и клевете. Поверите чему угодно, лишь бы было против Путина и России.
Настоящие сотрудники ГРУ сейчас хохочут над такими дурнями. И остаются для вас невидимыми, как и должно быть в их профессии.

blahovdav 07 сентября 2018 | 09:51

vargor: Вот этих двоих туристов, которые якобы отравили Скрипалей и потом спокойно разгуливающих по магазинам называют агентами ГРУ!? Каким идиотом нужно быть, что бы поверить в эту британскую чушь?\\\ Какой тупой быдлой нуждно было быть, что бы поверить, что в Украине правят бал фашисты и существует геноцид русских и русского языка?? Ты не из тех дебилов, портяныч??

vargor 07 сентября 2018 | 10:21

blahovdav: Ты сейчас сам признался что ты и есть дебил. На Украине спикер Рады Порубий называет Гитлера демократом, улицы переименовывают именем гауптмана Шухевича, рушат памятники советским воинам победившим фашизм, национальным героем называют мерзкого убийцу Бандеру, которого весь мир считает преступником. Достаточно для определения тех, кто сегодня правит бал на Украине? А каково там сейчас русским, хорошо известно. Когда кассирша в магазине бросает человеку деньги в лицо за русский язык, за запрещение его в школах, это и есть геноцид и фашизм. А про сожжённых людей в Одессе под дикие крики во славу Украине и говорить нечего. Какая слава? За что!?
Но мой комментарий был не про Украину, а про идиотов верящих британской брехне и клевете. Вы один из них. Поверите любому бреду и глупости, лишь бы они были против России.

lager23 07 сентября 2018 | 09:43

Разве офицерам ГРУ разрешается выступать на "Эхе"?

marineru 07 сентября 2018 | 09:43

Да нет их уже. Распылили как только с естественной смерти на покушение на убийство следствие вышло.

glotov 07 сентября 2018 | 09:45

А если это не россияне?

mikhail_spb_ 07 сентября 2018 | 09:45


Их тела наверняка уже растворили в кислоте.

glotov 07 сентября 2018 | 10:01

mikhail_spb_: Британцы.

opiatnovyi63 07 сентября 2018 | 09:45

Радиостанция «Эхо Москвы» готова предоставить свой эфир россиянам, которых в Британии обвиняют в химатаке в Солсбери
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Можно подумать, что штатные киллеры от ГРУ способны что-то решать самостоятельно!

kara 07 сентября 2018 | 09:56

тут проблемы:
что бы их верифицировать(Эхо серьёзное, профессиональное радио),нужны отпечатки пальцев из анкеты из посольства, а отпечатки британия не дала.

glotov 07 сентября 2018 | 10:05

kara: Это были завербованные и использованные "вслепую" двое глуповатых граждан ( неизвестно какой страны). Их ролью было "путешествовать и оставлять свои фэйсы" на маршрутах, которые им укажут. Скорее всего, совсем недавно они совершили свое последнее путешествие: вернувшись из лондона в Москву вылетели еще куда-нибудь, где их британцы и прикопали.

wasielna 07 сентября 2018 | 09:56

Чтобы "засечь" местопребывание?

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