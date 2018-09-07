Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами
Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на высокопоставленного испанского официального представителя. По его данным, уже находясь в Великобритании, Скрипаль ездил в Испанию. Также несколько лет назад он посещал Чехию, а затем Эстонию, где информировал местных разведчиков о деятельности российских коллег. Все поездки были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
forward 07 сентября 2018 | 09:37
Испанская спецслужба!....
Чего только не бывает...
tvitov66 07 сентября 2018 | 09:53
forward: так вот откуда про назначение тамбовскими братками байстрюка протекло ... тоды ой
estamp 07 сентября 2018 | 09:38
А что сейчас со Скрипалями?
nersesov 07 сентября 2018 | 09:43
estamp: да разве это кому-то интересно?
speculyant 07 сентября 2018 | 09:51
nersesov: вам в частности. Прочитали же. И даже написать не поленились! ;0))
edyunia 07 сентября 2018 | 09:42
Вот и испанец Карлос подтянулся, на очереди лётчик Волошин.
alexsokoll 07 сентября 2018 | 09:51
edyunia:
Бандера, вам то какое дело?
На вас уже все забили, даже санкции не из-за Крыма вводят, а выдумывают отравления и зиматаки в Сирии.
:))))
Азовское море Россия закроет совсем и останется вам порося взорвать, чтоб вам пожрать чего дали белые люди.
Сало уронили!
j_partizan 07 сентября 2018 | 09:45
Что же они его так плохо берегли? А может и сами отправили для обоснования санкций против России.
Однако, если Скрипаль действительно действовал в интересах иностранных спецслужб, то он заслуживает наказания.
pavelmistery 07 сентября 2018 | 09:49
j_partizan: "то он заслуживает наказания. "
Но не его дети
tvitov66 07 сентября 2018 | 09:55
pavelmistery: исходя из печального опыта Беслана дети нашего нацЛидера никогда не останавливали, а скорее даже наоборот
olegleon 07 сентября 2018 | 09:58
pavelmistery: т.е. он полный идиот и не понимал, что подставляет своих детей?
j_partizan 07 сентября 2018 | 10:02
pavelmistery:
Зачем травят так, чтобы определялся российский след?
Так травят либо в назидание, либо в целях аферы.
gregor 07 сентября 2018 | 09:59
Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот видите ...видите .., сказала Захарова от имени МИДа , а вы сомневаетесь ,что его надо было травить химическим боевым" Новичком " .