Бывший российский разведчик Сергей Скрипаль в последнее время сотрудничал с испанскими разведслужбами"

Об этом сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на высокопоставленного испанского официального представителя. По его данным, уже находясь в Великобритании, Скрипаль ездил в Испанию. Также несколько лет назад он посещал Чехию, а затем Эстонию, где информировал местных разведчиков о деятельности российских коллег. Все поездки были санкционированы британской разведслужбой Ми-6.