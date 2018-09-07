Количество упоминаний Собянина в СМИ во время кампании превзошло упоминания остальных кандидатов более чем в 2 раза

Количество упоминаний Сергея Собянина в СМИ во время избирательной кампании в Москве превзошло упоминания остальных кандидатов в мэры более чем в 2 раза. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные «Медиалогии».

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Помимо Собянина на должность градоначальника претендуют ещё четверо кандидатов.