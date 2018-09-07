Количество упоминаний Собянина в СМИ во время кампании превзошло упоминания остальных кандидатов более чем в 2 раза
Количество упоминаний Сергея Собянина в СМИ во время избирательной кампании в Москве превзошло упоминания остальных кандидатов в мэры более чем в 2 раза. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные «Медиалогии».
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Помимо Собянина на должность градоначальника претендуют ещё четверо кандидатов.
Комментарии3
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olegleon 07 сентября 2018 | 09:37
в 2? что-то поскромничали.
traxau_okurka 07 сентября 2018 | 09:39
olegleon: Москва в мировом рейтинге городов по числу проживающих в них миллионеров находится на 25-м месте. В 2017 году их количество в российской столице выросло на 19%, до 1325 человек. Собянин всех родственников что-ли перевез?
kochar 07 сентября 2018 | 10:19
"Летайте самолётами Аэрофлота!"