Более 200 человек подписали официально поручительство за кемеровского пожарного Сергея Генина, одного из фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня в суде рассматривает ходатайство следствия о продлении его ареста на месяц. Поручители уверены, что Генину должны избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Пожарного обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Он свою вину не признаёт.

Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» весной этого года погибли 60 человек, в основном – это дети.