Более 200 человек подписали официально поручительство за кемеровского пожарного Сергея Генина
Более 200 человек подписали официально поручительство за кемеровского пожарного Сергея Генина, одного из фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня в суде рассматривает ходатайство следствия о продлении его ареста на месяц. Поручители уверены, что Генину должны избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.
Пожарного обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Он свою вину не признаёт.
Напомним, в результате пожара в «Зимней вишне» весной этого года погибли 60 человек, в основном – это дети.
Комментарии4
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traxau_okurka 07 сентября 2018 | 09:35
Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…
Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!
А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!
Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!
А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.
И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…
Максим Одиссейко, 2018
wasielna 07 сентября 2018 | 09:53
Должны отвечать те пакостники, которые строили и разрешали строить без учета безопасности, плюя на ГОСТы.
Как ни старайся убирать за такими дерьмо ими навороченное, чистоты не будет.
Тулеев свою старую тушку за границей холит, а тех, кто за него разгребает гнобят?
Неладно что-то в этом королевстве!
vasili19051969 07 сентября 2018 | 09:53
Ну если хоть один из родсвенников погибших детей подпишет то наверно можно и простить.
golfinder 07 сентября 2018 | 10:10
Я так понимаю эти 200 человек думают, что дети сами виноваты в том медленно умирали в закрытом кинотеатре, в то время как родственники погибших просили пожарных дойти до кинотеатра, включая телефон на громкую связь в доказательство того ,что там живые дети.