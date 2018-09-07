Российским космонавтам поручили собрать все следы, которые могут быть связаны с появлением отверстия в обшивке «Союза»

Российским космонавтам на МКС поручили собрать все следы, которые могут быть связаны с появлением отверстия в обшивке «Союза». Эти материалы вернет на Землю следующий корабль, который отправится на Землю через месяц.

Космонавтам необходимо взять пробы клея, которым приделали ткань, закрывающую просверленную алюминиевую стенку корабля, а также найти любые другие следы, вплоть до стружки, оставшейся после сверления — словом все, что может помочь в расследовании появлении дыры, из-за которой на прошлой неделе падало давление на МКС. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Космонавтам также поручено обследовать отверстие с внешней стороны корабля, сообщил источник ТАСС. Специально ради этого экипаж не буду отправлять в открытый космос, изучить отверстие они смогут в ходе планового выхода.

Между тем, внутренняя комиссия корпорации «Энергия» продолжает свое расследование произошедшего на Земле. Она в частности изучает дела уволившихся с предприятия сотрудников, которые могли иметь доступ к «Союзу» после сборки, рассказал источник РИА Новости. По одной из версий, кто-то мог просверлить отверстие, чтобы отомстить корпорации перед увольнением.

Напомним, что сегодня комиссия должна завершить свое расследование появления пробоины в «Сюзе», а в понедельник представить отчет руководству Роскосмоса.