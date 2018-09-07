Российским космонавтам поручили собрать все следы, которые могут быть связаны с появлением отверстия в обшивке «Союза»
Российским космонавтам на МКС поручили собрать все следы, которые могут быть связаны с появлением отверстия в обшивке «Союза». Эти материалы вернет на Землю следующий корабль, который отправится на Землю через месяц.
Космонавтам необходимо взять пробы клея, которым приделали ткань, закрывающую просверленную алюминиевую стенку корабля, а также найти любые другие следы, вплоть до стружки, оставшейся после сверления — словом все, что может помочь в расследовании появлении дыры, из-за которой на прошлой неделе падало давление на МКС. Об этом РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли. Космонавтам также поручено обследовать отверстие с внешней стороны корабля, сообщил источник ТАСС. Специально ради этого экипаж не буду отправлять в открытый космос, изучить отверстие они смогут в ходе планового выхода.
Между тем, внутренняя комиссия корпорации «Энергия» продолжает свое расследование произошедшего на Земле. Она в частности изучает дела уволившихся с предприятия сотрудников, которые могли иметь доступ к «Союзу» после сборки, рассказал источник РИА Новости. По одной из версий, кто-то мог просверлить отверстие, чтобы отомстить корпорации перед увольнением.
Напомним, что сегодня комиссия должна завершить свое расследование появления пробоины в «Сюзе», а в понедельник представить отчет руководству Роскосмоса.
Комментарии11
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oldpartizan 07 сентября 2018 | 09:10
срочно отправить следственные группы фсб и ск на корабль.
батутом рагозина.
ur_sus 07 сентября 2018 | 09:18
oldpartizan:
//По одной из версий, кто-то мог просверлить отверстие, чтобы отомстить корпорации перед увольнением.//
Дурдом, глазное отделение...
tvitov66 07 сентября 2018 | 09:29
Может связаны с БОЖЕСТВЕННЫМ появлением отверстия в обшивке «Союза»? Иначе отбирать землю и недвижимость у любимых сограждан в Сергиевом Посаде как-то некомильфо
vezdehod 07 сентября 2018 | 09:42
Видимо возьмут и отпечатки пальцев у американских Астронавтов - вдруг это дело их рук.
wuwer 07 сентября 2018 | 09:48
oldpartizan: ))) Из космонавтов признание выбивать?...основной метод работы нонешних следаков
mppv 07 сентября 2018 | 09:12
Выпилить кусок обшивки с отверстием (на ней точно есть отпечатки, следы биоматериалов "злоумышленника") и отправить на Землю?
kottigr1 07 сентября 2018 | 09:16
mppv: Теперь российские космонавты будут по всему кораблю отлепливать жвачку и искать залепленные дырки ?
sinoptik2016 07 сентября 2018 | 09:34
Пора российским космонавтам сваливать в Китай, как лётчики это сделали. Позорная страна
disdai 07 сентября 2018 | 09:14
Эсесерные людишки в 4-5 поколении - конченные идиоты.
polsan 07 сентября 2018 | 09:20
Следственные действия по обнаружению следов преступления в космическом пространстве в состоянии невесомости, проводятся впервые. Открытая новая эра! ))
waytothesun 07 сентября 2018 | 09:21
и в космос враги народа пробрались, что ты будешь делать!
на месте володьки я бы испугался. если в космическом святая святых враги, то, что говорить о земле