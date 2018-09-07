В Туле выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого троллейбус въехал в жилую пятиэтажку
Авария произошла минувшим вечером, пострадали 3 человека – это двое пассажиров и жилец одной из квартир. Водитель троллейбуса находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.
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