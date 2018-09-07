Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» нашёл конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы. В частности, в докладе организации фигурирует певица Надежда Бабкина. Она в городской думе занимает должность заместителя председателя комиссии по культуре, которая является учредителем фольклорного театра «Русская песня». Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал автор расследования Игорь Сергеев.

«Трансперенси интернешнл» передала свои данные в прокуратуру, администрацию президента и думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.