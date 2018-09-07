«Трансперенси Интернешнл» нашёл конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы
Антикоррупционный центр «Трансперенси Интернешнл» нашёл конфликт интересов у девяти депутатов Московской городской и Московской областной думы. В частности, в докладе организации фигурирует певица Надежда Бабкина. Она в городской думе занимает должность заместителя председателя комиссии по культуре, которая является учредителем фольклорного театра «Русская песня». Об этом в эфире телеканала «Дождь» рассказал автор расследования Игорь Сергеев.
«Трансперенси интернешнл» передала свои данные в прокуратуру, администрацию президента и думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.
Комментарии4
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ivar1964 07 сентября 2018 | 09:16
Бабкина ... Очень подходящая фамилия для "конфликта интересов".
polsan 07 сентября 2018 | 09:28
ivar1964: В оригинале статьи от «Трансперенси Интернешнл», который легко можно найти в сети, указаны фамилии и всех остальных и подробно описано в чём состоит конфликт интересов касаемо каждого фигуранта этого дела.
Бабкина это так себе ещё цветочки. ))) Вряд ли в связи с этом будет какое-то расследование. Всё будет по прежнему! ))
ivar1964 07 сентября 2018 | 09:39
polsan: Никто и не сомневается в результате. Вернее, в его отсутствии.
dekadik 07 сентября 2018 | 09:27
Бабкина рубит бабки