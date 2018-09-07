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09:01, 07 сентября 2018

Джим Джеффри: Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие

Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие. Об этом заявил спецпредставитель Госсекретаря США Джим Джеффри. По его словам, тому есть множество доказательств, однако, он не уточнил, какие. При этом он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб, как необдуманную эскалацию.
Как ожидается, судьба Идлиба будет решаться сегодня на встрече президентов России, Ирана и Турции. Она должна состояться в Тегеране.

Комментарии

16

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traxau_okurka 07 сентября 2018 | 09:04

И не без помощи путиноидов. На деньги российских рабов.

alexsokoll 07 сентября 2018 | 09:43

traxau_okurka:

Рабы - это вы, потомственные жополизы, которые скачут с голым задом.

ЗАЧЕМ Асаду применять химоружие ???
Вот зачем ??

Года три назад от отчаянья, когда большая часть страны была под контролем терористов, было бы понятно, но сейчас зачем ??

prade 07 сентября 2018 | 09:52

alexsokoll: "ЗАЧЕМ Асаду применять химоружие?"
Асад применяет химическое оружие, чтобы выкурить оппозицию из подвалов, тоннелей и сломать дух людей. Как только они выйдут на поверхность самолеты России начинают их бомбить. Вот так в двое военных преступников работают в паре.

alexsokoll 07 сентября 2018 | 10:03

prade:

:)))))
Вчера Росмия бомбила идлиб, так, по твоему, газ уже применили и все терористы вылезли из схронов ???
:)))))

Кастрюля, иди поскачи, может опилки растрясутся половчее, и ты что-то внятное написать сможешь?
:))))

Кстати, а тебе какое дело до России ?
На вас, скаклов майданутых, весь мир уже забил болт - и кормить перестают, и кредиты не дают, и даже санкции против России не за Крым и донбасс вводят.
Россия азовское море совсем заблокирует и останется вам либо порося взорвать, либо убиться апстену - жрать то надо как-то...

:))))
Сало уронили!

mikluho_m 07 сентября 2018 | 10:12

prade: prade: по вашему, у "оппозиции" есть горы оружия , взрывчатка, пзрк, а вот элементарных противогазов нет?

permsky_valenok 07 сентября 2018 | 09:08

Шо, вот опять? Ну, неужели нельзя что-то новое, наконец, придумать? Ведь обклались уже по уши с этими "доказательствами". Как там говорил Черномырдин: "Ну, никогда ведь не было, и вот - опять!"

tvitov66 07 сентября 2018 | 09:34

permsky_valenok: неБЕНЗи - Асад если может сирануть-де-бержерак, оБЕНЗЯтельно сиранёт

estamp 07 сентября 2018 | 09:09

Все прошлые "применения"зим. оружия в Сирии не имели никакого военного смысла, не приносили какого-либо ущербы т.н. "оппозиции" и если и проводились Сирийской армией и лично Асадом, то с одной целью, дать Штатам повод себя побомбить. Не так ли?

glotov 07 сентября 2018 | 09:31

estamp: Ну, тут же ясно сказано: если начнете наступление, мы сделаем так, что вы "примените химоружие"!

vezdehod 07 сентября 2018 | 09:39

От Асада можно ожидать что угодно - у него давно крыша от успехов поехала.

tvitov66 07 сентября 2018 | 09:43

vezdehod: ИМХО крыша нашего нацЛидера давно и навсегда обогнала все остальные крыши тронувшихся друзей и конкурентов

(комментарий скрыт)

unprejudiced 07 сентября 2018 | 09:26

Срочная новость! Шок, сенсация, максимальный репост! Это должен увидеть каждый!!!

Сирия: захваченный спецназом игиловец сдал американских кураторов

В ходе разведывательно-поисковых действий и обследования пещер в районе могильника Кабр-эш-Шейх Хусейн подразделениями 10 и 15 дивизий Специального назначения ВС САР был взят в плен боевик террористической группировки ИГИЛ. Он пытался проникнуть в город Эс-Сувейда между подразделениями. И вот что рассказал.

Меня зовут Сухеб Издин аль-Зоби. Моя кличка — Абу-Умар аль-Хорани. Из деревни Эль-Пахет. Состоял в ИГИЛ*. В частности, в отряде «Чёрный камень». Лидер группировки ИГИЛ* Абу Бакр Аль Багдади.

Полевой командир отряда «Чёрный камень» Абу Аюб аль-Ираки. Численность группировки в районе пустыни Эс-Сувейда — около 1500 боевиков, а количество боевиков в моем отряде — 250 человек. Оружие и продукты поставляли американские военные.

Меня обучали американцы в рядах ИГИЛ в лагере беженцев Эр-Рукбан. Мне нужны были деньги, и поэтому я согласился. Платили 50–100 долларов в месяц.

Нас обучали американцы-инструкторы. Разделили нас на несколько групп по специальностям: артиллеристы, подрывники и пехотинцы. Я был в группе пехоты.

видео допроса - https://www.youtube.com/watch?v=GMgijNzrt4c


* ИГИЛ запрещенная в России организация

estamp 07 сентября 2018 | 09:32

unprejudiced: Юноша, мой тебе совет. Не копипасти сюда такие портянки. Это раз.
А новости с пометками "Шок, сенсация, максимальный репост!" даже не открывай. Это два.

vargor 07 сентября 2018 | 09:34

У правительства Сирии нет химического оружия. А вот у террористов, которых поддерживает Запад, есть. И именно с их помощью устраиваются провокации, что бы свалить вину на Асада.

prade 07 сентября 2018 | 09:58

vargor: "с их помощью устраиваются провокации, что бы свалить вину на Асада".
Знаем, британцы травят Скрипалей, чтобы обвинить в этом Россию, украинцы сбивают малайзийский Боинг, чтобы подставить Россию, а оппозиция в Сирии травит сама себя, чтобы затем винить Асада.

mikluho_m 07 сентября 2018 | 10:16

Надо взорвать в сирии атомную бомбу ннах!! Чтоб все там позатыкались и узбагоились уже.
А то ещё 3-я мировая из-за них начнётся...

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