Джим Джеффри: Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие

Правительственные войска Сирии планируют применить в сирийском Идлибе химическое оружие. Об этом заявил спецпредставитель Госсекретаря США Джим Джеффри. По его словам, тому есть множество доказательств, однако, он не уточнил, какие. При этом он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб, как необдуманную эскалацию.

Как ожидается, судьба Идлиба будет решаться сегодня на встрече президентов России, Ирана и Турции. Она должна состояться в Тегеране.