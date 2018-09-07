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09:00, 07 сентября 2018

Флемминг: Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России

Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России, заявил глава британского Центра правительственной связи Джереми Флемминг. По его словам, будет задействовать широкий спектр инструментов, которые находятся в распоряжении спецслужб.

Последние данные британской стороны по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стали предметом обсуждения в Совбезе ООН. Официальный представитель Великобритании Карен Пирс подтвердила, что поиском подозреваемых будет заниматься Интерпол.

В свою очередь, официальный представитель России Василий Небензя обвинили Лондон в неделании сотрудничать по делу Скрипалей. Он также сказал, что в доказательствах, представленных Великобританией, огромное количество нестыковок.
Несмотря на это, США, Германия, Канада и Франция поддержали позицию Лодона.

Комментарии

20

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aleksandr39 07 сентября 2018 | 09:05

Нужно отправить детей депутатов и правительства из Англии домой это будет самой сильной санкцией .

shicotus_live 07 сентября 2018 | 09:08

Флемминг? Это тот самый автор сказок про Джеймса Бонда?
Круто))

nitinol 07 сентября 2018 | 09:50

shicotus_live: Имена у этих Флеммингов разные... Где то я слышал, что «пусть лучше собеседники предполагают что ты дурак, чем открыть свой рот (изложить в интернете) и убедительно подтвердить своими высказываниями их мысли». По-моему очень точное определение для вас, shicotus_live.

shmuel63 07 сентября 2018 | 09:52

shicotus_live: Нет, это другой Флеммниг, изобретатель пенициллина.

ivanov356 07 сентября 2018 | 09:11

aleksandr39: Они не за так. Вот сейчас готовятся драпать на Мальту и Кипр,.....ой какие бабки вбухивают, какой талант столько своровать.

serge_moro 07 сентября 2018 | 09:32

ivanov356: Спецслужбы страны работают ,как вор в Кремле. Качество любой спецоперации проводят так,что все знают кто убил и кто заказал. Начиная с убийств Политковской и Немцова ничего не меняется. Операции по ликвидации проведены , но весь мир знает кто убил Немцова, Литвиненко и знают кто заказчик. Путинские спецслужбы работают,каак мясники ,не утруждая себя в профессионализме,которого нет . Профессионализм присутствует только в 20-летнем грабеже страны. Все остальное -полный отстой

ur_sus 07 сентября 2018 | 09:22

//Он также сказал, что в доказательствах, представленных Великобританией, огромное количество нестыковок. //
Зря эта небензя так суетится, напрасная трата энергии. Россия могла бы опровергнуть бритов за СЕКУНДУ, предьявив этих двух хлопчиков: один шахтёр, другой тракторист. Или наоборот. Но не предьявляет. А знаете, почему?

vezdehod 07 сентября 2018 | 09:36

Штирлиц "Семнадцать мгновений" сумел избежать провала, но - на Восемнадцатом ПОГОРЕЛ.

vargor 07 сентября 2018 | 09:37

Истинная угроза исходит не от России, а от тех западных стран которые объединились в своей клевете и провокациях против России. Они ни перед чем не остановятся.

noxepy_88 07 сентября 2018 | 09:05

Кому как не Флеммингу об этом рассказывать))))) Вот он, английский юмор во всей своей грозной красе.

ivar1964 07 сентября 2018 | 09:06

Видимо, США, Германия, Канада и Франция не согласны с Небензей. И с Россией.

permsky_valenok 07 сентября 2018 | 09:13

Это самое... того-этого... В Великобритании агент с матрикулярным номером 007 уже признан преступником?

prof57 07 сентября 2018 | 09:14

Набор инструментов у них богатый - идиотизм, брехня, передергивание фактов, изнасилование (политическое) партнеров из Европы с которыми у них развод...

jblack2 07 сентября 2018 | 09:15

Вероятен следующий вариант данной многоходовой операции под названием "Отравление Скрипалей":

Британия, или её близкий союзник, через Скрипаля устанавливает связь со своими бывшими коллегами под любыми предлогами (например желание сообщить важную информацию).
Ему бояться не чего - он прощен и амнистирован, кроме того, сотрудничал со следствием.
Бывшие коллеги или иные лица из России клюют на наживку и согласно договорённости направляются на встречу к Скрипалю в Солзбери, но там его не встречают ни в первый, ни во второй раз.
Скрипаля нет - и "Бошаров" с "Петровым" не солоно хлебавши возвращаются в Россию.

Параллельно наступает 2 этап - моделирование отравления Скрипаля и его дочери. Их нашли на лавочке в парке и бла-бла-бла...

Дальше - сбор урожая в виде дипломатических демаршей и санкций, подбрасывание дровишек в огонь с отравлением клошаров и других теребящик кровь "подробностей".

Что в итоге на сегодняшний день?
Если "Б" и "П" действовали от имени и по поручению некоей спецслужбы (GRU), России придется признать что они ехали на встречу по просьбе Скрипаля.
Но кто Вам поверит, что они ехали не прикончить прощенного и нахрен никому в России не нужного негодяя?

Занавес. Аплодисменты.
В МИ 5-6-7 звездопад медалей. В Британском правительстве оттягивание проблемы Брекзита и т.д. и т.п.

aleksandr39 07 сентября 2018 | 09:18

jblack2: Тебе романы бы писать начальник , то есть товарищ капитан "кагебе " .

(комментарий скрыт)

dvdd 07 сентября 2018 | 09:15

Тот случай, когда солидарен с неприятными англосаксами и готов даже помочь им.

noxepy_88 07 сентября 2018 | 09:19

dvdd: Не ради чинов и наград?

davi__koloradov 07 сентября 2018 | 09:23

Прогнившей путирашке будут вводить санкции и не только глубоко и много.

condor00 07 сентября 2018 | 09:35

Бла-бла-бла. Вы пальцем не пошевелите против того, что действительно рушит основы строя, - против наворованных денег. И петрушка с недоведением вами дела Литвиненко до логического конца, сыграет с вами злую шутку. И уже начинает это делать. И не думайте, что чужими руками, а вашими же, собственными.

justitia 07 сентября 2018 | 10:21

Я ОЧЕНЬ надеюсь, что все ВСЕ! окружение гопника , а также его подпевалы из "ЭнтелЛектуальных элит" , все эти актеришки , режиссеришки, певички и заслуженные певуны , а также все эти экономисты и типа нано-технологи-коллаборационисты НИКОГДА БОЛЬШЕ не получат визу НИ В ОДНУ страну ЕС , США или Британского содружества.

А вот пусть любят Родину дома, нечего шляться и лечиться по "вражеским странам" .

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