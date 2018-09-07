Флемминг: Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России

Великобритания и поддерживающие её страны будут противостоять угрозе, которая исходит от России, заявил глава британского Центра правительственной связи Джереми Флемминг. По его словам, будет задействовать широкий спектр инструментов, которые находятся в распоряжении спецслужб.

Последние данные британской стороны по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стали предметом обсуждения в Совбезе ООН. Официальный представитель Великобритании Карен Пирс подтвердила, что поиском подозреваемых будет заниматься Интерпол.

В свою очередь, официальный представитель России Василий Небензя обвинили Лондон в неделании сотрудничать по делу Скрипалей. Он также сказал, что в доказательствах, представленных Великобританией, огромное количество нестыковок.

Несмотря на это, США, Германия, Канада и Франция поддержали позицию Лодона.