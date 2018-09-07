Жена бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона выгнала его из дома за измену
Как пишет газета «Сан», супруги, у которых четверо взрослых детей, за 25 лет брака расстаются уже в третий раз. Марина Уилер – успешная правозащитница и адвокат. Таблоид цитирует одну из дочерей Джонсонов, которая говорит, что на сей раз их мама отцу шанса не даст.
Комментарии15
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ivar1964 07 сентября 2018 | 08:51
О как! А в России все наоборот. Путин изменил своей жене с Кабаевой и выгнал жену.
danko_dirka 07 сентября 2018 | 08:53
ivar1964: а ты в Украине изменил с Порошенко и любовник выгнал тебя из дама.
kottigr1 07 сентября 2018 | 08:59
ivar1964: Кабаева - это операция прикрытия..
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони подарил Владимиру Путину пододеяльник. На пододеяльнике вышиты Берлускони и Путин. До этого Путин подарил Берлускони двухспальную кровать, по видимому намекая на их давнюю и крепкую дружбу...
Настоящий "брутальный" полковник ценит только крепкую мужскую дружбу...
sergo_25_26 07 сентября 2018 | 08:53
Во старый лохматый чертяка дает. Жаль спалился.
uyar11 07 сентября 2018 | 08:54
Жена стерва правозащитная.
Теперь понятно,почему у Бориса только велосипед...
olegleon 07 сентября 2018 | 08:55
вот Боря решил круто жизнь поменять! ушёл с работы, ушёл от жены. может ещё и пострижётся налысо? )))
perectukin 07 сентября 2018 | 09:09
Как у пидара могут быть 4 детей ?
Это такая мода - как у Галкина и Баскова ?
И он еще изменял со своим любовником ?
permsky_valenok 07 сентября 2018 | 09:10
Это все трава. Верно, потому ее на измену и пробило, а лохматого экс-министра - на хавчик.
noxepy_88 07 сентября 2018 | 09:10
С кем изменил? C радисткой Кэт?
estamp 07 сентября 2018 | 09:12
:) А мне определенно симпатичен тот мужик с видом слегка сумашедшего
blindpew_33 07 сентября 2018 | 09:13
Песец, Эху уже нечем занимать площади на сайте.
Мало кучи баннеров от всяких инфопомоек, за которыми текста новостей уже не видно.
Теперь и сами новости идут от "Сан".
Я уж и не знаю, что ниже этого плинтуса.
irinakingsize1 07 сентября 2018 | 09:17
Ай-ай-ай-ай! А может и прав был Костин, когда назвал Джонсона "уродом"? Решила погугнлить. Вот это лучше б кофе попила...
Русмонитор:
\\В ходе проведения Международного экономического форума-2018, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге, стало известно о том, что банк ВТБ продал зятю С. Лаврова Александру Винокурову пакет акций сети «Магнит» и сам же за нее заплатил\\
И как-то по-другому засверкала сцена, когда Костин называет Джонсона "уродом", а Лаврова хвалит:"«Сергей Викторович вообще наше все, я считаю, во внешней политике».
Гуглю дальше :
\\глава ВТБ Костин потратил на свою любовницу, известную телеведущую Наилю Аскер-Заде:
Он, по данным автора поста в Телеграмме, подарил девушке квартиру в центре Москвы (площадь – 228 кв. м, стоимость – 250 млн. руб.), а также личное поместье в Жуковке (площадь – 920 кв.м, стоимость – 620 млн. руб.) и несколько автомобилей элит-класса, в частности, говорится в источнике, – BMW 325I, BMW 650I Х-drive, BMW Х5 Х-Drive 50I и пр. По данным «Руспресс», общая стоимость подарков, преподнесенных Наиле Костиным, превышает миллиард. \\
Про Лаврентьеву писать не буду, а то завистников много. Жену-старушку тоже не обижает-погуглите.
И тут сразу мысль у россиянина: "Какой же ты все-таки, Джонсон ,урод, если у тебя жена как ободранка ходит.Правильно она тебя бросает. А ты воруй!"
kuz_sib 07 сентября 2018 | 09:26
Меркель приютит
ostapbey 07 сентября 2018 | 09:46
.
danko_dirka
ivar1964:
ivar1964: а ты в Украине изменил с Порошенко и любовник выгнал тебя из дама. ??????
Из ДАМА??
Про любовника Кабаевой ясно..
..
Но не ясно причем здесь ДАМ??
ДАМ!!
И он любовник, пока царское ложе занято??
Или шведская семья??
Даже??
kazlevich1949 07 сентября 2018 | 09:59
Ну таки Владимир Владимирович со своей мегерой тоже тихой сапой разошёлся... и вон оно как в политическую гору пошёл: если Борис Джонсон не может подняться на Туманном Альбионе в политическую гору, то Марина Уилер уйдёт от Бориса... баба с возу Джонсону легче - будущему Премьеру Британии.