Массовое захоронение обнаружили на юго-востоке Мексики
В нём нашли останки более 160 человек, а также около 100 различных документов, удостоверяющих личности. По данным властей, к настоящему времени на территории региона обнаружено несколько десятков тайных захоронений с сотнями жертв преступных группировок и наркокартелей.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 07 сентября 2018 | 09:00
Москву в этом уже обвинили?
vedma2017 07 сентября 2018 | 09:22
olegleon:
Зачем ? У Москвы своих не меньше.