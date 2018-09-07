Минфин хочет освободить от госконтроля все ювелирные изделия из серебра
Как сказал в интервью агентству РИА «Новости» зам.министра Алексей Моисеев, данный госконтроль связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дёшево, что с таким же успехом можно контролировать никель. Чиновник признал, что по сути в России уже нет госконтроля за небольшими серебряными изделиями.
Комментарии3
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irinakingsize1 07 сентября 2018 | 08:53
Бабоньки, я правильно поняла, что в этом сезоне будут в моде изделия из никеля?
sceptik 07 сентября 2018 | 09:35
//а серебро стоит уже так дёшево,/
А магазины об этом не знают
wuwer 07 сентября 2018 | 09:57
Убрать госконтроль...которого по сути нету?
Кто-нибудь разбудите чиновника...он бредит
Аааа ... понЯл...ему бумажка с печатью нужна...чтоб одно место прикрыть...но для Собянина она не прокатит )))