Минфин хочет освободить от госконтроля все ювелирные изделия из серебра

Как сказал в интервью агентству РИА «Новости» зам.министра Алексей Моисеев, данный госконтроль связан с высокими рисками отмывания доходов, а серебро стоит уже так дёшево, что с таким же успехом можно контролировать никель. Чиновник признал, что по сути в России уже нет госконтроля за небольшими серебряными изделиями.