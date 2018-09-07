ВС РФ будет проверять законность решения Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию Собянина на выборах
Верховный суд России будет проверять сегодня законность решения Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию действующего мэра Сергея Собянина на выборах 9 сентября. Иск подавал коммунист Вадим Кумин. Он считает, что градоначальник в своей агитации использовал преимущества служебного положения. Суд счёл, что никаких доказательств этого предоставлено не было.
Комментарии3
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irinakingsize1 07 сентября 2018 | 08:49
Не засоряйте эфир
olegleon 07 сентября 2018 | 08:53
это из раздела "Юмор"?
могли бы ещё пошутить "ВС может снять Собянина" ))
buva53 07 сентября 2018 | 08:56
Да и вообще у суда нет оснований доверять даже собственным глазам