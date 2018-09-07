ВС РФ будет проверять законность решения Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию Собянина на выборах

Верховный суд России будет проверять сегодня законность решения Мосгорсуда, который отказался отменить регистрацию действующего мэра Сергея Собянина на выборах 9 сентября. Иск подавал коммунист Вадим Кумин. Он считает, что градоначальник в своей агитации использовал преимущества служебного положения. Суд счёл, что никаких доказательств этого предоставлено не было.