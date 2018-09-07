В историческом центре Флоренции запретят есть на улице
Это инициатива мэра этого итальянского города. Он считает, что многие туристы и местные жители мешают движениям по узким улочкам, сидя на бордюрах и ступенях домов. Закон может вступить в силу в январе будущего года. Штраф составит от 150 до 500 евро.
Ежегодно Флоренцию посещают более миллиона туристов.
Комментарии1
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estamp 07 сентября 2018 | 08:48
Прочитал заголовок и сначала порадовался за них, наконец-то хоть пто-то догадался. Потому как в Европе, особенно южной многие памятники уставлены столиками и по сути превращены в большие столовки.
Ан нет. Это туристам принесенные с собой бутеры есть запретят.
Т.е. те же кафешки пролоббировали устранение альтернативы себе.