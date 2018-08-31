Суд рассмотрит жалобу ПАРНАСа на снятие списка партии на выборах в Ярославскую областную думу
Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь партии Даниил Зубов.
Список ПАРНАСа был снят по иску ЛДПР и «Патриотов России» 28 августа.
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Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь партии Даниил Зубов.
Список ПАРНАСа был снят по иску ЛДПР и «Патриотов России» 28 августа.
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